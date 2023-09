Avó de Bruninho pede que carreira do jovem goleiro seja ligada apenas à Eliza Samudio

Mãe de Eliza Samudio, Sônia Moura publicou uma carta nas redes sociais onde solicitou que a carreira do neto Bruninho, que sonha em ser goleiro de futebol, seja ligada a apenas à imagem da mãe, que morreu em junho de 2010. O menino, de 13 anos, é filho de Eliza e do ex-goleiro Bruno.



A avó do adolescente reclamou da atrelação da imagem do menino com o pai. Sônia justifica o pedido como um símbolo de respeito à memória da filha e "em proteção" ao neto, que joga nas categorias de base do Athletico Paranaense.