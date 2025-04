INTIMIDADE DESRESPEITADA

Influenciador baiano tem vídeo íntimo vazado: 'Está custando a minha vida'

Jeferson Santos lamentou a exposição e disse que, se gravação fosse com mulher, ele não estaria sendo atacado

O influenciador baiano Jeferson Santos, que tem mais de 200 mil seguidores nas redes sociais, se pronunciou pela primeira vez após ter um vídeo íntimo vazado. Em uma declaração nas redes sociais na quarta-feira (23) ele lamentou a exposição, agradeceu o apoio dos pais e disse que, se a intimidade fosse com uma mulher, ele estaria sendo vangloriado. >

"É tão difícil ter que se justificar pelo que todo mundo faz. Eu imaginei que nem estaria aqui agora. Isso está custando minha vida. Não é fácil sair na rua e ver olhares diferentes, abrir o Instagram e estar lotado de direct de pessoas me xingando por eu fazer o que todo mundo faz. Não é fácil ter intimidade sua exposta contra vontade", disse. >

O jovem, que também é advogado, viralizou com vídeos em que ele paquera mulheres em festa e faz brincadeiras. Para ele, se a exposição do sexo tivesse sido com uma mulher, a repercussão seria diferente. >