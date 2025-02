MENSAGEM NAS REDES SOCIAIS

'Cresceu com ausência da mãe e a covardia do seu genitor', diz avó de Bruninho Samudio

Jovem de 15 anos atua como goleiro das categorias de base do Botafogo

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de fevereiro de 2025 às 13:08

Bruninho Samúdio é goleiro nas categorias de base do Botafogo Crédito: Reprodução/Instagram

Filho de Eliza Samudio e do goleiro Bruno, Bruninho Samudio completou 15 anos na última segunda-feira (10) e ganhou uma declaração da avó materna, Sônia Moura, nas redes sociais. O jovem de 1,88m atua como goleiro nas categorias de base do Botafogo, no Rio de Janeiro.>

"Obrigado Deus por ter me dado forças para eu estar vivendo esse momento. O tempo passa e como passa! Você cresceu com ausência de sua mãe e a covardia de seu genitor, mas em nossas vidas não faltou amor e nem coragem para continuarmos unidos", postou Sônia.>

"Hoje você completa 15 anos de vida. Você teve o nascimento e o renascimento. Você é a prova viva do amor de Deus por você. Que Deus continue te abençoando por décadas e décadas. Você desde sempre lutou pela sua vida. O amor de sua mãe e o amor Deus tem guiado você. Hoje nada a pedir, somente agradecer. Feliz Aniversário, Bruninho. Que a sua estrela lá do alto brilhe, brilhe muito", completou.>

Bruninho foi contratado pelo Botafogo em julho do ano passado e é tratado como um goleiro de grande potencial. Ele disputou a Copa Voltaço sub-14 com o Athletico-PR e chamou a atenção dos captadores do clube carioca. O jovem atleta foi eleito o melhor goleiro da competição, que é a principal da categoria no Brasil.>