DE VOLTA

Lembra dele? Ex-Flamengo ressurge após 345 dias afastado

Matheus França estava fora dos gramados desde o dia 02 de março do ano passado

Após mais 345 dias afastado dos gramados, Matheus França está de volta. O meia revelado pelo Flamengo voltou a jogar na última segunda-feira (10), quando entrou aos 47 minutos do segundo tempo na vitória do Crystal Palace por 2x0 sobre o Doncaster, pela Copa da Inglaterra.>

Considerado uma das principais joias do Flamengo nos últimos anos, o jogador estreou na equipe principal rubro-negra em 2021, quando tinha 17 anos. Passou a ser utilizado com mais frequência em 2022 e, em 2023, disputou 28 jogos pelo clube. No entanto, perdeu espaço com a chegada de Jorge Sampaoli.>