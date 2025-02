SURPRESA

Antes de descobrir traição, medalhista olímpica elogiou namorado: 'Meu orgulho'

Natinha fez viagem surpresa para companheiro, mas descobriu infidelidade

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de fevereiro de 2025 às 09:07

Natinha fez live no Instagram aos prantos Crédito: Reprodução

A surpresa romântica que a líbero Nathalia Araujo fez para o namorado acabou com decepção. Ao viajar para encontrar o massagista e fisioterapeuta João Pedro, a jogadora do Praia Clube e da seleção feminina descobriu uma traição - e relatou tudo em uma live no Instagram. Antes, porém, ela havia rasgado elogios ao então companheiro.>

Natinha, como é conhecida, publicou nas suas redes sociais a saga que foi para sair de Belo Horizonte, onde mora, para Itanhangá, no Rio de Janeiro, onde João Pedro estava ministrando um curso. A atleta teve que pegar um avião, um ônibus e um barco até chegar ao destino final. "Só de chegar e ver o sorriso dele vale a pena demais", afirmou a líbero, antes de descobrir a traição.>

"Uma surpresa que fez ele muito feliz, senti que ele ficou mais impulsionado, alegre... Não que ele não seja. Ele é uma pessoa de luz, diferenciado", falou.>

"Valeu tanto a pena olhar para ele e ver quão feliz ele está. Fiquei o dia inteiro admirando o trabalho dele, tudo que ele está fazendo, tudo que ele sonhou para estar nesse momento aqui. Quando eu estava observando o João dando curso, eu refleti como é bom a gente se dedicar pra quem a gente ama, pro nosso parceiro de vida. A gente sai do planejado, mas no final vale tanto a pena ver quem a gente ama feliz. Isso não se paga", completou Natinha.>

Elogios de Natinha ao então namorado Crédito: Reprodução/Instagram

A jogadora também fez vários elogios ao namorado nos comentários de uma publicação dele no Instagram. "Por isso você é o melhor do mundo", escreveu. "Meu orgulho! Te amo tanto", falou, em outra postagem. Em uma foto de um curso na Tailândia, a jogadora demonstrou sentir falta do amado: "Já pode voltar que eu to morrendo de saudade".>

