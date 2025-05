REBATEU

Eduardo Costa detona críticas por novo visual: 'Inteligência vale mais do que beleza'

Cantor apareceu careca em show no último fim de semana

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de maio de 2025 às 08:23

Eduardo Costa em novo visual Crédito: Reprodução

Eduardo Costa rebateu sobre as críticas que recebeu após aparecer careca em um show no último fim de semana. O cantor, que passou recentemente por transplante capilar, disse que valoriza mais sua inteligência do que a aparência física.>

"Nunca me achei um homem bonito, nem perto disso. Sempre me achei muito comum. Mas, culturalmente, sou um sujeito interessante, e inteligência vale mais do que beleza. Sabedoria vale muito mais do que beleza. Minha busca pelo saber não é para me sentir superior a ninguém. Minha busca pela filosofia, pelo intelecto, é de Deus", declarou, nas redes sociais.>

O cantor falou sobre o procedimento no último fim de semana, e disse que esperava que os fãs estranhassem inicialmente o visual careca. Mas assegurou não se importar com as críticas. "Eu sabia que ia assustar as pessoas quando eu subisse no palco careca. Até eu demorei um pouquinho para me acostumar comigo. Mas eu não estou ali para vender imagem. Estou ali para fazer música. Não estou preocupado com a minha imagem, se eu estou feio ou bonito", falou, em entrevista ao portal Conceito Sertanejo.>