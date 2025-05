AINDA EM ACOMPANHAMENTO

Atriz de Vale Tudo desabafa sobre descoberta de câncer e cirurgia de emergência: 'Fiquei com um talho gigantesco'

Flávia Monteiro foi diagnosticada com um melanoma, um tipo grave de câncer de pele

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de maio de 2025 às 08:40

Flávia Monteiro Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz Flávia Monteiro, que ficou eternizada ao interpretar Tia Carol em Chiquititas, relembrou a cirurgia de emergência na perna a qual foi submetida para a retirada de um melanoma, um tipo grave de câncer de pele. Ela não precisou fazer quimioterapia nem radioterapia após o diagnóstico, mas continua até hoje em acompanhamento médico.>

A artista, que também participou da versão original da novela "Vale Tudo", da Globo, em 1988, lamentou que, por causa da operação, ficou impedida de participar da forma como gostaria do documentário 'Geração Chiquititas', lançado no fim do ano passado. Ela gravou um depoimento para a produção, mas não conseguiu fazer as coreografias da novela já que estava proibida de dançar por recomendação médica.>

"Inicialmente, achei que fosse uma pinta, mas era um melanoma. Tive que fazer uma operação, e isso coincidiu justamente com a época do documentário. Meu médico me proibiu de dançar", disse em entrevista ao site Heloisa Tolipan.

