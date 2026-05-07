Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dinheiro, reconhecimento e sorte inesperada: 4 signos entram em uma fase de abundância nesta quinta-feira (7 de maio)

O dia promete abrir caminhos importantes para quatro signos que finalmente começarão a colher resultados concretos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 7 de maio de 2026 às 13:00

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

Esta quinta-feira, dia 7 de maio, chega com uma energia de amadurecimento, crescimento e decisões inteligentes, especialmente para quem vinha esperando sinais mais claros sobre dinheiro, trabalho, relações e futuro. O momento favorece escolhas conscientes, oportunidades sólidas e situações que podem trazer estabilidade verdadeira a longo prazo. Para quatro signos, a sensação será de finalmente conseguir colocar a vida nos trilhos, com mais segurança, clareza e até sorte em áreas que pareciam travadas há semanas. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Ideias brilhantes podem mudar tudo hoje (7 de maio): 3 signos terão um dia de pura genialidade e reconhecimento

Ideias brilhantes podem mudar tudo hoje (7 de maio): 3 signos terão um dia de pura genialidade e reconhecimento

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (7 de maio): confiança, movimento e novas oportunidades marcam o dia

Cor e número da sorte de hoje (7 de maio): confiança, movimento e novas oportunidades marcam o dia

Imagem - Uma virada poderosa começa hoje (7 de maio) e 3 signos entram em uma nova era sem volta

Uma virada poderosa começa hoje (7 de maio) e 3 signos entram em uma nova era sem volta

Áries: Você entra em um momento decisivo de crescimento pessoal. Nesta quinta, ficará muito mais claro quais atitudes precisam mudar para que sua vida avance de verdade. O mais interessante é que essa nova postura pode atrair oportunidades importantes, principalmente através de contatos, amizades e ambientes profissionais. Você estará mais seletivo com quem mantém por perto e perceberá rapidamente quem soma e quem apenas desgasta sua energia. Isso fará toda a diferença nos próximos passos da sua vida.

Dica cósmica: Nem toda porta aberta merece sua entrada. Escolha melhor onde investir sua energia.

Filmes para Áries

Gladiador – Força, honra e luta até o fim por Reprodução
Creed: Nascido para Lutar – Superação, desafio e espírito competitivo por Reprodução
Mad Max: Estrada da Fúria – Ação intensa, decisões impulsivas e liderança na marra por Reprodução
Kill Bill – Vingança movida por pura força de vontade por Reprodução
Rocky – Persistência e desejo de vencer por Reprodução
Corações de Ferro – Impulsividade e bravura em situações extremas por Reprodução
300 – Coragem extrema e liderança guerreira por Reprodução
Velozes e Furiosos – Velocidade, risco e atitude por Reprodução
Top Gun: Maverick – Adrenalina, ego e desafios constantes por Reprodução
John Wick – Ação direta, sem rodeios por Reprodução
1 de 10
Gladiador – Força, honra e luta até o fim por Reprodução

Câncer: O reconhecimento que você tanto esperava pode começar a aparecer de forma mais evidente agora. Sua postura mais firme e madura diante de certas situações fará com que as pessoas finalmente enxerguem sua força com outros olhos. Relações pessoais também entram em uma fase mais positiva, trazendo apoio, acolhimento e sensação de segurança emocional. Você perceberá que riqueza não tem relação apenas com dinheiro, mas também com quem está ao seu lado nos momentos certos.

Dica cósmica: Valorize quem demonstra apoio de verdade. Algumas conexões serão fundamentais daqui para frente.

Filmes para Câncer

Diário de uma Paixão – Amor que resiste ao tempo e à memória por Reprodução
De Repente 30 – Nostalgia, doçura e afeto por Reprodução
Cartas para Julieta – Passado, amor e conexões emocionais por Reprodução
Toy Story – Afeto, pertencimento e amizade verdadeira. Conforto emocional puro por Reprodução
Divertida Mente – Emoções com sensibilidade, mas também leveza e esperança por Reprodução
Questão de Tempo – Amor, família e valor dos pequenos momentos por Reprodução
Encantada – Doçura, romance e final feliz sem peso por Reprodução
Simplesmente Acontece – Amor que amadurece com o tempo por Reprodução
Minha Mãe é uma Peça – Humor afetivo, família e coração por Reprodução
P.S. Eu Te Amo – Afeto, lembranças e recomeços com carinho por Reprodução
1 de 10
Diário de uma Paixão – Amor que resiste ao tempo e à memória por Reprodução

Libra: Algo muda dentro de você nesta quinta, principalmente na forma como encara relações, amizades e até obrigações do dia a dia. O que antes parecia pesado ou automático começa a ganhar um novo significado. Você perceberá que a abundância chega com mais força quando existe verdade nas suas atitudes e quando suas escolhas têm propósito. Essa mudança interna pode trazer mais leveza, oportunidades e até encontros importantes nos próximos dias.

Dica cósmica: Quando você faz algo com o coração, o retorno aparece de formas inesperadas.

Filmes para Libra

La La Land – Amor versus carreira por Reprodução
Antes do Amanhecer – Conexão e diálogo por Reprodução
Histórias de um Casamento – Relações e justiça emocional por Reprodução
Orgulho e Preconceito – Romance e equilíbrio por Reprodução
Closer – Conflitos afetivos complexos por Reprodução
Azul é a Cor Mais Quente – Amor intenso e dilemas por Reprodução
Amor à Flor da Pele – Elegância emocional por Reprodução
Match Point – Escolhas e consequências por Reprodução
O Grande Hotel Budapeste – Estética e harmonia visual por Reprodução
Carol – Amor, estética e sensibilidade por Reprodução
1 de 10
La La Land – Amor versus carreira por Reprodução

Capricórnio: Questões financeiras e profissionais entram em destaque, mas de uma forma muito mais positiva do que nas últimas semanas. Você estará mais consciente sobre dinheiro, responsabilidades e sobre o tipo de futuro que deseja construir. Pequenas atitudes tomadas agora podem abrir portas enormes mais adiante. O melhor de tudo é que você começará a sentir uma segurança interna que não depende apenas de resultados externos. E isso mudará completamente sua relação com sucesso e estabilidade.

Dica cósmica: O que parece pequeno hoje pode se transformar em algo gigantesco no futuro.

Filmes para Capricórnio

O Poderoso Chefão – Estrutura, poder e estratégia por Reprodução
Jobs – Construção e visão de longo prazo por Reprodução
Um Senhor Estagiário – Carreira e maturidade por Reprodução
Whiplash – Exigência extrema por Reprodução
O Discurso do Rei – Superação com disciplina por Reprodução
Lincoln – Responsabilidade histórica por Reprodução
Rede de Intrigas – Ambição e bastidores por Reprodução
A Grande Aposta – Estratégia e frieza por Reprodução
O Homem que Mudou o Jogo – Persistência estratégica por Reprodução
Casa Gucci - Ambição e poder por Reprodução
1 de 10
O Poderoso Chefão – Estrutura, poder e estratégia por Reprodução

Tags:

Signo Câncer Dinheiro Áries Libra Capricórnio Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Carolina Ferraz relembra assassinato do pai e desabafa: 'Isso me mudou completamente'

Carolina Ferraz relembra assassinato do pai e desabafa: 'Isso me mudou completamente'
Imagem - Às vésperas do Dia das Mães, Tati Machado relembra perda do filho: 'Passaria por tudo de novo'

Às vésperas do Dia das Mães, Tati Machado relembra perda do filho: 'Passaria por tudo de novo'
Imagem - Se você sentia que seus esforços não estavam sendo notados, esta quinta-feira (7 de maio) traz a virada que seu bolso precisava

Se você sentia que seus esforços não estavam sendo notados, esta quinta-feira (7 de maio) traz a virada que seu bolso precisava