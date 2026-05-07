ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (7 de maio): confiança, movimento e novas oportunidades marcam o dia

A quinta-feira favorece iniciativas, conexões importantes e decisões que ajudam a destravar caminhos

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de maio de 2026 às 09:00

Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

A energia de hoje, dia 7 de maio, impulsiona atitudes mais práticas e decisões que estavam sendo adiadas há algum tempo. Existe uma sensação maior de movimento, principalmente em assuntos ligados a trabalho, finanças e relações pessoais. Ao longo do dia, contatos, conversas e pequenas iniciativas podem abrir portas importantes, desde que exista equilíbrio entre entusiasmo e cautela. Veja a previsão do site "India TV News".

Áries: O dia traz mais confiança para iniciar projetos e colocar planos em prática. Sua dedicação tende a ser reconhecida no ambiente profissional, fortalecendo sua imagem. Aproveite também os momentos leves ao lado de quem você gosta para renovar as energias.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 4

Touro: Questões financeiras pedem mais estratégia e atenção aos detalhes. O momento favorece crescimento profissional e avanços importantes na carreira. Evite agir por impulso e priorize decisões mais conscientes.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 8

Gêmeos: O dia favorece conversas importantes e decisões ligadas a novos projetos. Responsabilidades extras podem surgir, mas você terá capacidade para lidar com tudo. O apoio da família ajuda a trazer mais segurança emocional.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 9

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Câncer: O momento favorece conexões profissionais e oportunidades que podem surgir através de contatos. Existe mais equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, trazendo sensação de estabilidade. Programas leves e momentos românticos deixam o dia mais agradável.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 4

Leão: O dia tende a fluir melhor quando você evita desgastes desnecessários e mantém o foco no essencial. Pequenos avanços profissionais podem trazer mais motivação. Cuide também do seu ritmo para não exagerar no cansaço.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 3

Virgem: Ideias novas surgem com força e podem trazer soluções importantes para questões antigas. Seu esforço tende a ser valorizado por pessoas próximas e também no trabalho. Manter a calma diante de desafios fará toda a diferença hoje.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 2

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Libra: O dia favorece decisões pessoais e mudanças que já vinham sendo pensadas há algum tempo. O orgulho vindo da família ou de conquistas de pessoas próximas aquece o emocional. Evite absorver problemas externos além do necessário.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 3

Escorpião: Contatos e novas conexões podem trazer oportunidades interessantes ao longo do dia. Questões antigas começam a se resolver de forma mais leve. O momento também favorece relações afetivas e aproximações importantes.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 6

Sagitário: O dia traz resultados positivos para esforços feitos recentemente. Assuntos financeiros podem finalmente começar a destravar. Mudanças simples na rotina ajudam a renovar sua disposição e melhorar o humor.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 2

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Capricórnio: Você tende a se sentir mais motivado para resolver pendências e organizar a vida prática. Conversas com pessoas experientes ajudam a enxergar soluções mais inteligentes. Apenas tente desacelerar um pouco para não sobrecarregar sua energia.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 2

Aquário: O dia favorece movimentações, encontros e retomada de contatos importantes. Atividades em grupo ou sociais podem render boas oportunidades. Mesmo com a rotina agitada, tente reservar um momento para relaxar.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 6

Peixes: Sua criatividade estará mais forte e isso ajuda tanto no trabalho quanto na vida pessoal. O momento favorece novos aprendizados e decisões ligadas ao futuro. Relações afetivas ganham mais leveza e conexão emocional.

Cor da sorte: Verde