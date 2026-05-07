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Cor e número da sorte de hoje (7 de maio): confiança, movimento e novas oportunidades marcam o dia

A quinta-feira favorece iniciativas, conexões importantes e decisões que ajudam a destravar caminhos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 7 de maio de 2026 às 09:00

Signos e numerologia
Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

A energia de hoje, dia 7 de maio, impulsiona atitudes mais práticas e decisões que estavam sendo adiadas há algum tempo. Existe uma sensação maior de movimento, principalmente em assuntos ligados a trabalho, finanças e relações pessoais. Ao longo do dia, contatos, conversas e pequenas iniciativas podem abrir portas importantes, desde que exista equilíbrio entre entusiasmo e cautela. Veja a previsão do site "India TV News".

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Áries: O dia traz mais confiança para iniciar projetos e colocar planos em prática. Sua dedicação tende a ser reconhecida no ambiente profissional, fortalecendo sua imagem. Aproveite também os momentos leves ao lado de quem você gosta para renovar as energias.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 4

Touro: Questões financeiras pedem mais estratégia e atenção aos detalhes. O momento favorece crescimento profissional e avanços importantes na carreira. Evite agir por impulso e priorize decisões mais conscientes.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 8

Gêmeos: O dia favorece conversas importantes e decisões ligadas a novos projetos. Responsabilidades extras podem surgir, mas você terá capacidade para lidar com tudo. O apoio da família ajuda a trazer mais segurança emocional.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 9

O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias

Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries: Banho de ervas estimulantes (alecrim) para renovar a energia por Imagem gerada por IA
Touro: Skincare consciente com massagem facial e texturas ricas por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Escrita terapêutica ou "journaling" para organizar os pensamentos por Imagem gerada por IA
Câncer: Escalda-pés com pétalas de flores e música suave por Imagem gerada por IA
Leão: Afirmações positivas diante do espelho por Imagem gerada por IA
Virgem: Organização de um "altar" pessoal com cristais e velas por Imagem gerada por IA
Libra: Cromoterapia com luzes suaves e máscaras faciais de argila por Imagem gerada por IA
Escorpião: Meditação profunda com incenso de sândalo por Imagem gerada por IA
Sagitário: Yoga ao ar livre ou alongamento focado na liberdade por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Planejamento estratégico e escrita para estruturar metas por Imagem gerada por IA
Aquário: Observação das estrelas com fones de ouvido (detox digital) por Imagem gerada por IA
Peixes: Banho de imersão com sais por Imagem gerada por IA
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Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Câncer: O momento favorece conexões profissionais e oportunidades que podem surgir através de contatos. Existe mais equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, trazendo sensação de estabilidade. Programas leves e momentos românticos deixam o dia mais agradável.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 4

Leão: O dia tende a fluir melhor quando você evita desgastes desnecessários e mantém o foco no essencial. Pequenos avanços profissionais podem trazer mais motivação. Cuide também do seu ritmo para não exagerar no cansaço.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 3

Virgem: Ideias novas surgem com força e podem trazer soluções importantes para questões antigas. Seu esforço tende a ser valorizado por pessoas próximas e também no trabalho. Manter a calma diante de desafios fará toda a diferença hoje.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 2

A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto

Signos e amor por Imagem gerada por IA
Áries (Toque físico): Ama com intensidade e presença. Para Áries, um abraço apertado ou andar de mãos dadas diz mais que mil palavras. por Imagem gerada por IA
Touro (Receber presentes): Não é sobre luxo, é sobre o valor do gesto. Um presente que mostre que você lembrou do gosto dele é o que aquece o coração taurino por Imagem gerada por IA
Gêmeos (Palavras de afirmação): O amor passa pela mente. Gêmeos se sente amado através de conversas profundas, bilhetes inesperados e elogios inteligentes. por Imagem gerada por IA
Câncer (Tempo de qualidade): Estar junto é o que importa. Um jantar em casa sem celulares, uma brincadeira em família ou uma tarde no sofá são os maiores mimos para o canceriano. por Imagem gerada por IA
Leão (Receber presentes): Leão ama ser celebrado. Presentes que exaltam sua personalidade ou experiências inesquecíveis fazem ele se sentir especial por Imagem gerada por IA
Virgem (Atos de serviço): Amar é ser útil. Virgem se sente cuidado quando alguém resolve um problema chato do dia a dia ou prepara o café para ele por Imagem gerada por IA
Libra (Palavras de afirmação): Precisa de harmonia e reafirmação constante. Libra ama ouvir o quanto é importante e admirado na vida do parceiro. por Imagem gerada por IA
Escorpião (Tempo de qualidade): Profundidade é a chave. Escorpião quer exclusividade e momentos de conexão total, onde o resto do mundo não existe por Imagem gerada por IA
Sagitário (Atos de serviço): Valoriza a parceria na aventura. Sagitário ama quando alguém facilita sua liberdade ou cuida dos detalhes de uma viagem por Imagem gerada por IA
Capricórnio (Atos de serviço): Demonstra amor através do apoio prático. Para ele, alguém que ajuda a construir seu futuro é o verdadeiro parceiro por Imagem gerada por IA
Aquário (Tempo de qualidade): Liberdade compartilhada. Estar junto em uma atividade interessante ou um debate cabeçudo é a forma de amor aquariana por Imagem gerada por IA
Peixes (Toque físico): Sensibilidade à flor da pele. Peixes se sente seguro e amado através do carinho, do cafuné e da proximidade física constante. por Imagem gerada por IA
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Signos e amor por Imagem gerada por IA

Libra: O dia favorece decisões pessoais e mudanças que já vinham sendo pensadas há algum tempo. O orgulho vindo da família ou de conquistas de pessoas próximas aquece o emocional. Evite absorver problemas externos além do necessário.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 3

Escorpião: Contatos e novas conexões podem trazer oportunidades interessantes ao longo do dia. Questões antigas começam a se resolver de forma mais leve. O momento também favorece relações afetivas e aproximações importantes.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 6

Sagitário: O dia traz resultados positivos para esforços feitos recentemente. Assuntos financeiros podem finalmente começar a destravar. Mudanças simples na rotina ajudam a renovar sua disposição e melhorar o humor.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 2

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo

Sobremesas por Imagem gerada por IA
Áries: Açaí turbinado. Com granola, leite em pó e tudo o que tem direito. Gelado, energético e rápido, pra quem não tem paciência de esperar por Imagem gerada por IA
Touro: Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aquela camada de chocolate que quebra quando a gente morde. É o conforto puro e generoso em forma de bolo por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Gelatina colorida (Mosaico). Vários sabores e cores misturados num creme de leite condensado. Divertido, leve e cheio de opções como o geminiano por Imagem gerada por IA
Câncer: Brigadeiro de colher. Bem puxado no leite moça, servido quentinho. É o abraço em forma de doce, com gosto de infância e de casa por Imagem gerada por IA
Leão: Bolo de rolo. Uma obra de arte em camadas finas, elegante e que sempre rouba a cena em qualquer mesa de café por Imagem gerada por IA
Virgem: Torta de limão. Com o merengue perfeitamente maçaricado por cima. É o equilíbrio exato entre o doce e o azedo, tudo muito organizado e limpo por Imagem gerada por IA
Libra: Romeu e julieta. A combinação perfeita e harmônica entre o queijo e a goiabada. Estético, equilibrado e clássico por Imagem gerada por IA
Escorpião: Mousse de maracujá. Azedinho, intenso e com aquelas sementes por cima que dão um toque de mistério e profundidade por Imagem gerada por IA
Sagitário: Salada de frutas com sorvete. Uma mistura de sabores do mundo, refrescante, vibrante e pronta para qualquer hora por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Pavê. Uma sobremesa estruturada, feita em camadas que exigem tempo e paciência. É o clássico das reuniões de família que nunca perde a autoridade por Imagem gerada por IA
Aquário: Geladinho gourmet. Criativo e refrescante. O clássico sacolé em versões modernas e cheias de texturas diferentes, perfeito para quem gosta de sair do óbvio. por Imagem gerada por IA
Peixes: Pudim de leite condensado. Suave, doce na medida e com uma textura que parece que vai sumir na boca. É o clássico reconfortante e meio nostálgico, como um sonho por Imagem gerada por IA
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Sobremesas por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Você tende a se sentir mais motivado para resolver pendências e organizar a vida prática. Conversas com pessoas experientes ajudam a enxergar soluções mais inteligentes. Apenas tente desacelerar um pouco para não sobrecarregar sua energia.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 2

Aquário: O dia favorece movimentações, encontros e retomada de contatos importantes. Atividades em grupo ou sociais podem render boas oportunidades. Mesmo com a rotina agitada, tente reservar um momento para relaxar.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 6

Peixes: Sua criatividade estará mais forte e isso ajuda tanto no trabalho quanto na vida pessoal. O momento favorece novos aprendizados e decisões ligadas ao futuro. Relações afetivas ganham mais leveza e conexão emocional.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 8

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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