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Joias de 'lembrancinha', 3 vestidos e decoração inspirada em Bridgerton: como foi a festa de R$ 2 milhões de Maria Sophia, neta de Leonardo

Maria Sophia celebrou os 15 anos em megaevento luxuoso no interior de São Paulo com cerca de 300 convidados

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de maio de 2026 às 10:04

Festa de 15 anos de Maria Sophia, filha de Pedro Leonardo e neta de Leonardo Crédito: Reprodução/Instagram

A festa de 15 anos de Maria Sophia, neta do cantor Leonardo, movimentou as redes sociais após detalhes da celebração milionária começarem a viralizar. Avaliado em cerca de R$ 2 milhões, o evento realizado nesta quarta-feira (6) reuniu luxo, experiências personalizadas e uma decoração inspirada no universo da série Bridgerton.

Filha de Pedro Leonardo e Thais Gebelein, a aniversariante comemorou a nova idade na Fazenda A Querência, do grupo Di Terra, no interior de São Paulo. O espaço, cercado pela natureza e com mais de mil metros quadrados, recebeu aproximadamente 300 convidados.

Festa de 15 anos de Maria Sophia, filha de Pedro Leonardo e neta de Leonardo 1 de 48

A decoração foi um dos pontos que mais chamou atenção nas redes. Inspirada na estética clássica e romântica de Bridgerton, a festa contou com flores em tons suaves, lustres, mobiliário sofisticado e cenários pensados para fotos e experiências imersivas.

Maria Sophia ainda apostou em três trocas de look ao longo da noite. A debutante surgiu primeiro com um vestido amarelo para recepcionar os convidados, depois usou um modelo azul durante a tradicional valsa e, mais tarde, apareceu com um vestido mais curto para aproveitar a pista de dança com os amigos.

Entre os momentos mais emocionantes da festa estiveram as valsas com o pai, Pedro Leonardo, e com o avô Leonardo. Nas redes sociais, vídeos dos dois momentos repercutiram entre fãs da família.

Segundo informações divulgadas nas redes da própria aniversariante, mais de 150 profissionais participaram apenas da montagem da celebração, que começou a ser planejada há mais de um ano.

Além do tamanho da estrutura, outro detalhe que chamou atenção foram as ativações preparadas para os convidados. Entre os mimos distribuídos, estavam joias como lembrancinhas, perfumes, esmaltes, itens de higiene personalizados e até pijamas.

Decoração da festa de 15 anos de Maria Sophia, filha de Pedro Leonardo e neta de Leonardo 1 de 29

A festa também teve carrinhos de açaí e churros, roletas de brindes com produtos de beleza, além de um parque de diversões em versão “clean”, montado especialmente para os convidados. Pensando no conforto dos presentes, Maria Sophia ainda contratou uma clínica de estética para oferecer massagens nos pés durante o evento.

A comemoração reuniu diversos membros da família, incluindo Leonardo e Poliana Rocha. Quem também chamou atenção foi Matheus Vargas, que fez sua primeira aparição pública ao lado da nova namorada, a nutricionista Raphaela Tollati.

Já Zé Felipe acabou não comparecendo à festa da sobrinha. Nas redes sociais, o cantor explicou que perdeu a hora após visitar a ex-sogra, Margareth Serrão, em Goiânia. "Quem disse que vou conseguir ir na festa? Voltei para casa aqui e não dou conta", contou o cantor nos Stories.