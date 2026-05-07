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Virginia Fonseca quebra silêncio sobre rumores de crise com Vini Jr.

Influenciadora confirmou que segue namorando o jogador e disse que deve encontrá-lo em breve na Espanha

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 7 de maio de 2026 às 07:39

Vini Jr. e Virginia Fonseca
Vini Jr. e Virginia Fonseca Crédito: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca colocou fim aos rumores de crise com o jogador Vini Jr. e confirmou que o relacionamento entre os dois segue firme. Questionada sobre o namoro com o atacante do Real Madrid e Seleção Brasileira, a influenciadora afastou qualquer possibilidade de término e revelou que deve encontrar o jogador em breve na Espanha.

“E o seu relacionamento com o Vini, ainda continua?", questionou um fotógrafo no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (6). "Continua, gente, tá tudo certo. Acompanha aí, vocês vão ver. Logo, logo eu tô lá em Madri com ele", respondeu ela.

Rumores de crise entre Vini Jr. e Virginia tomam conta da web

Rumores de crise entre Vini Jr. e Virginia tomam conta da web por Reprodução
Foto publicada por Vini Jr. com Virginia por Reprodução/Instagram
Story de Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Alvaro exibe flores que Virginia ganhou de Vini Jr. por Reprodução
As almofadas com fotos do casal não apareceram mais por Reprodução
Virginia assiste ao jogo do Real Madrid em meio a rumores de crise por Reprodução
Virginia Fonseca por Reprodução
Virginia, Lidia Souza e Duda Freire por Reprodução
Post de Virginia Fonseca após Vini Jr. deletar imagem do casal por Reprodução/Instagram
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Rumores de crise entre Vini Jr. e Virginia tomam conta da web por Reprodução

Durante o papo, Virginia ainda se derreteu ao falar sobre o atleta. "Ele é incrível", declarou. Ao ser questionada se o jogador também estaria apaixonado por ela, respondeu em tom descontraído: "Se Deus quiser".

A empresária também comentou rapidamente sobre a parceria profissional com Luciano Huck para ações ligadas à Copa do Mundo. Nos últimos dias, os dois passaram a interagir nas redes sociais, aumentando rumores de um projeto conjunto durante a cobertura do Mundial.

"Ah, se Deus quiser. Que Deus abençoe!", disse Virginia ao ser perguntada sobre a parceria.

Os boatos de crise no relacionamento começaram a circular após seguidores perceberem mudanças na interação do casal nas redes sociais. Conhecida por comentar frequentemente nas publicações de Vini Jr., Virginia deixou de aparecer nos posts recentes do jogador, o que chamou atenção dos fãs.

As especulações aumentaram ainda mais depois que o atacante publicou uma foto abraçado com a influenciadora nos Stories e apagou apenas esse registro poucas horas depois, mantendo as demais imagens no ar. A atitude foi interpretada por internautas como uma tentativa de rebater os rumores, mas acabou gerando ainda mais comentários sobre um possível afastamento.

Outro detalhe que repercutiu entre os fãs foi o fato de Virginia não ter repostado a imagem publicada pelo jogador, algo que costumava acontecer com frequência.

Nos últimos dias, internautas também passaram a apontar uma suposta "energia de solteira" da influenciadora após ela aparecer curtindo shows e momentos de lazer ao lado de amigos em Goiânia.

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Virginia Vini jr.

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