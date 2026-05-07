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Virginia Fonseca quebra silêncio sobre rumores de crise com Vini Jr.

Influenciadora confirmou que segue namorando o jogador e disse que deve encontrá-lo em breve na Espanha

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de maio de 2026 às 07:39

Vini Jr. e Virginia Fonseca Crédito: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca colocou fim aos rumores de crise com o jogador Vini Jr. e confirmou que o relacionamento entre os dois segue firme. Questionada sobre o namoro com o atacante do Real Madrid e Seleção Brasileira, a influenciadora afastou qualquer possibilidade de término e revelou que deve encontrar o jogador em breve na Espanha.

“E o seu relacionamento com o Vini, ainda continua?", questionou um fotógrafo no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (6). "Continua, gente, tá tudo certo. Acompanha aí, vocês vão ver. Logo, logo eu tô lá em Madri com ele", respondeu ela.

Rumores de crise entre Vini Jr. e Virginia tomam conta da web 1 de 9

Durante o papo, Virginia ainda se derreteu ao falar sobre o atleta. "Ele é incrível", declarou. Ao ser questionada se o jogador também estaria apaixonado por ela, respondeu em tom descontraído: "Se Deus quiser".

A empresária também comentou rapidamente sobre a parceria profissional com Luciano Huck para ações ligadas à Copa do Mundo. Nos últimos dias, os dois passaram a interagir nas redes sociais, aumentando rumores de um projeto conjunto durante a cobertura do Mundial.

"Ah, se Deus quiser. Que Deus abençoe!", disse Virginia ao ser perguntada sobre a parceria.

Virgínia afirma que continua namorando com Vini Jr após boatos de término:



“Continua, tá tudo certo. Logo logo tô em Madrid com ele. Apaixonada por ele”. pic.twitter.com/73dE3lHUY3 — QG do POP (@QGdoPOP) May 6, 2026

Os boatos de crise no relacionamento começaram a circular após seguidores perceberem mudanças na interação do casal nas redes sociais. Conhecida por comentar frequentemente nas publicações de Vini Jr., Virginia deixou de aparecer nos posts recentes do jogador, o que chamou atenção dos fãs.

As especulações aumentaram ainda mais depois que o atacante publicou uma foto abraçado com a influenciadora nos Stories e apagou apenas esse registro poucas horas depois, mantendo as demais imagens no ar. A atitude foi interpretada por internautas como uma tentativa de rebater os rumores, mas acabou gerando ainda mais comentários sobre um possível afastamento.

Outro detalhe que repercutiu entre os fãs foi o fato de Virginia não ter repostado a imagem publicada pelo jogador, algo que costumava acontecer com frequência.