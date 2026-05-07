FAMOSOS

Marcos Pigossi surge com marido italiano em viagem romântica pelo Canadá

Ator apareceu em novos cliques ao lado de Marco Calvani, com quem se casou em 2024

Fernanda Varela

Publicado em 7 de maio de 2026 às 20:24

Marcos Pigossi e o marido Crédito: Reprodução

O ator Marcos Pigossi apareceu em novos registros ao lado do marido, o cineasta italiano Marco Calvani, durante uma viagem pelo Canadá.

As fotos foram compartilhadas nas redes sociais por Calvani, que mostrou momentos do casal em Halifax. “Fim de semana prolongado em Halifax com o meu amor e outras estrelas”, escreveu o diretor na legenda da publicação.

Marcos Pigossi e Marco Calvani 1 de 8

Pigossi e Calvani oficializaram a união em setembro de 2024, em uma cerimônia intimista realizada na Toscana, na Itália, com a presença de familiares e amigos próximos.

O relacionamento dos dois se tornou público em novembro de 2021, embora eles já estivessem juntos havia cerca de um ano. O casal se conheceu durante uma viagem a Provincetown, nos Estados Unidos.

Em entrevista concedida no ano passado, Pigossi revelou que se interessou pelo futuro marido após vê-lo ao fundo de uma foto publicada por um amigo. “Eu dei um zoom e falei: ‘uau!’”, contou o ator. “Disse para meu amigo: ‘quem é esse homem, pelo amor de Deus? Eu largava tudo e casava com ele amanhã’”, relembrou.

Segundo Pigossi, o primeiro encontro aconteceu em uma praia de Los Angeles. Depois, Calvani o convidou para estrelar o filme “Maré Alta”, dirigido por ele.