CARNAVAL 2027

Mesmo após desfile polêmico, Virginia é confirmada oficialmente como rainha de bateria da Grande Rio em 2027

Influenciadora seguirá à frente da escola após estreia movimentada no Carnaval deste ano

Fernanda Varela

Publicado em 7 de maio de 2026 às 18:19

Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio com fantasia completa Crédito: Leo Franco/AgNews

Virginia Fonseca vai continuar como rainha de bateria da Grande Rio no Carnaval de 2027. A confirmação foi feita pela própria escola de samba nesta quinta-feira (7), nas redes sociais, com a frase: “Pronta para mais uma temporada”.

A permanência da influenciadora acontece após uma estreia cercada de repercussão no desfile deste ano. Virginia assumiu o posto depois da saída de Paolla Oliveira, que ficou oito anos à frente da bateria da agremiação.

Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro 1 de 12

Na avenida, alguns imprevistos com a fantasia acabaram dominando as conversas nas redes sociais. Entre os momentos mais comentados estiveram o deslocamento do tapa-sexo enquanto ela sambava e a retirada do costeiro ainda nos primeiros minutos do desfile.

Segundo especulações que circularam após a apresentação, a peça teria sido retirada por causa do peso da fantasia. Apesar disso, a escola não confirmou oficialmente qualquer relação entre os problemas enfrentados pela influenciadora e a perda de 0,1 ponto no quesito Fantasia durante a apuração.