RACISMO

Lima Duarte é criticado após fala racista em premiação: 'Não fui porque só tinha preta'

Ator se pronunciou após repercussão negativa de discurso

Fernanda Varela

Publicado em 7 de maio de 2026 às 18:42

Lima Duarte é Dr. Rupp, dono do centro médico que desabou e pai de Marion (Carolina Dieckmann) Crédito: Foto: Ramon Vasconcelos/TV Globo/Divulgação

O ator Lima Duarte virou alvo de críticas nas redes sociais após uma declaração feita durante a cerimônia da APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte). O caso aconteceu na última segunda-feira (4), em São Paulo.

Ao subir ao palco para receber uma homenagem pela trajetória na televisão, o artista relembrou um episódio da adolescência envolvendo zonas de prostituição no bairro do Bom Retiro. Durante o discurso, ele contou que um amigo sugeriu ir a uma rua mais barata e respondeu: “Só tem preta”.

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“Eu falei para irmos na Itaboca, e ele respondeu: ‘Só tem preta’. Não fui. Moleque de rua, dormia embaixo do caminhão. Não fui porque só tinha preta. Que vida, hein?”, declarou o ator.

A fala provocou desconforto imediato no evento e repercutiu nas redes sociais, onde internautas passaram a acusar o artista de racismo. Parte do público, porém, interpretou o relato como uma tentativa de reflexão sobre o preconceito vivido no passado.

Ainda durante a premiação, artistas negras presentes se manifestaram após o discurso. A multiartista Carmen Luz recebeu aplausos ao afirmar que mulheres negras “não estão no mundo para serem recusadas”. Já Shirley Cruz e Grace Passô também destacaram a importância da valorização das mulheres negras na cultura brasileira.

Após a repercussão, Lima Duarte enviou uma nota à imprensa afirmando que relatou uma memória de infância e negou intenção preconceituosa.

“Eu contei uma memória da minha infância, de um Brasil muito duro, de um menino sem formação, vivendo na rua. Aquela fala nasceu como retrato de um tempo e também como forma de protesto”, declarou.