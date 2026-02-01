LUTO

Neta de Snoop Dogg morre aos 10 meses após nascer prematura e passar longo período na UTI

Babê nasceu três meses antes do previsto

Esther Morais

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 08:46

Neta de Snoop Dogg morre aos 10 meses após nascer prematura e passar longo período na UTI Crédito: Reprodução

A neta do rapper Snoop Dogg, Codi, morreu aos 10 meses de idade. A informação foi divulgada pela mãe da bebê, Cori Broadus, de 26 anos, filha do artista, por meio das redes sociais na noite de sábado (31).

Em um story publicado no Instagram, Cori compartilhou uma foto em preto e branco em que aparece segurando a filha no colo e escreveu: “Na segunda-feira eu perdi o amor da minha vida. Minha Codi”, acompanhada de um emoji de asas de anjo.

O noivo de Cori, Wayne Deuce, também lamentou a morte da filha nas redes sociais. Em uma das publicações, ele aparece segurando a menina no colo e escreveu: “Eu sou o mais triste desde que você foi embora, Codi Dreaux. Mas eu sei que você está em paz. Papai sempre vai amar você”.

Cori havia informado, em fevereiro de 2025, que a filha nasceu prematura, cerca de três meses antes do previsto. Na ocasião, contou que o parto ocorreu por meio de cesariana, após ela ser diagnosticada com síndrome de HELLP, uma complicação grave e rara da gravidez que afeta o fígado e o sangue.

A bebê passou dez meses internada em uma UTI pediátrica. No início de janeiro deste ano, Cori anunciou que a filha havia recebido alta e voltado para casa. “Ela está em casa”, escreveu no dia 6 de janeiro, agradecendo pelas orações recebidas.

Após o anúncio da morte, Cori repostou a imagem da chegada da bebê em casa e escreveu: “Vinte dias depois? Eu estou doente”.