Diferente do BBB 12, Jonas Sulzbach pode ficar sem festa em seu 2ª aniversário no reality; entenda

Pela segunda vez confinado, o modelo celebra seus 40 anos neste sábado (7)

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 12:04

Jonas Sulzbach celebrou 26º aniversário no 'BBB 12' Crédito: Reprodução/TV Globo 

Enquanto muitos participantes sonham em passar apenas uma semana na casa mais vigiada do Brasil, Jonas Sulzbach está prestes a realizar um feito que ninguém mais conseguiu: celebrar dois aniversários em edições diferentes do reality.

Neste sábado, 7 de fevereiro, o modelo completa 40 anos. Mas, se você puxar pela memória, vai lembrar que essa não é a estreia dele em festas de aniversário no Projac. Lá em 2012, no BBB 12, Jonas comemorou seus 26 anos com direito a um festão no jardim e a companhia de seus aliados da época.

Leia mais

Apesar do privilégio de ser o único 'bi-aniversariante' confinado, a festa de 2026 não terá o mesmo sabor da primeira. Isso porque a casa do BBB 26 deu um show de vacilos, acumulou punições e acabou caindo no temido 'Tá com Nada'. Ou seja: em vez de um buffet caprichado e bebidas liberadas, o parabéns de Jonas deve ser regrado.

Jonas não seria o único a celebrar a data na casa este mês. O ator Henri Castelli também apagaria as velinhas no dia 10 de fevereiro. Após sofrer convulsões decorrentes do esforço em uma prova de resistência, Henri precisou deixar o jogo para se tratar fora do programa, deixando Jonas como o grande protagonista das celebrações de fevereiro.

Agora, resta saber se a produção vai abrir uma exceção com um 'bolo de arroz' ou se o modelo terá que esperar a saída para comer um pedaço de bolo de verdade. 

Leia mais

