O retorno da vilã e sequestro; confira o resumo completo de 'Êta Mundo Melhor!' (2 a 7 de fevereiro)

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 14:51
Entre os dias 2 e 7 de fevereiro, a novela escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner, entrega o retorno triunfal de Sandra (que agora atende por Baronesa) e os dilemas de Candinho, a pacata vida dos nossos protagonistas vai virar um verdadeiro caos.
Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.