O retorno da vilã e sequestro; confira o resumo completo de 'Êta Mundo Melhor!' (2 a 7 de fevereiro)

Confira o resumo da trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 14:51

Samir (Davi Malizia) em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo

Entre os dias 2 e 7 de fevereiro, a novela escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner, entrega o retorno triunfal de Sandra (que agora atende por Baronesa) e os dilemas de Candinho, a pacata vida dos nossos protagonistas vai virar um verdadeiro caos.

Segunda-feira (02/02)

A semana começa com comemoração. Dita, Candinho e Samir celebram o sucesso da emboscada contra Lourival. Mas nem tudo são flores: Anabela está irredutível e não quer papo com Estela, enquanto Sandra, sempre astuta, já começa a ligar os pontos e desconfia que a menina seja fruto de uma pulada de cerca de Ernesto. Para fechar o dia, Mirtes e Francine perdem as joias de Cunegundes e Candinho dá uma notícia bombástica: ele vai se separar de Samir.

Terça-feira (03/02)

A justiça decide que Zulma tem direito à maternidade adotiva e Samir é forçado a se mudar. O sofrimento do menino corta o coração de Candinho, que promete resgatá-lo em breve. Enquanto isso, a rádio ganha um novo fôlego com o convite de Lúcio para Quinzinho. E olho na Sandra: a vilã já está na cola de Candinho novamente.

Quarta-feira (04/02)

Sandra não perde tempo e tenta algo drástico contra Candinho. No meio da confusão, Dita se recusa a acreditar que a vilã está viva. Enquanto isso, Anabela passa mal durante uma briga familiar e acaba sendo acolhida por Estela e Celso, deixando Túlio com a pulga atrás da orelha. No fim do dia, uma notícia preocupante: Samir entrou em greve de fome na casa de Zulma.

Quinta-feira (05/02)

Desesperado com a situação do filho, Candinho decide que a única saída é fugir para o Rio de Janeiro. Araújo tenta colocar juízo na cabeça do amigo, mas o protagonista está decidido. Na fazenda, Maria Divina começa a suspeitar da fertilidade de Zé dos Porcos. Já na cidade, Sandra joga baixo e confronta Celso, revelando que já sabe toda a verdade sobre a origem de Anabela.

Sexta-feira (06/02)

Celso tenta comprar o silêncio de Sandra, mas sabemos que a vilã não brinca em serviço. Lourival entra na mente de Candinho, tentando convencê-lo de que sua presença atrapalha a carreira de Dita. Enquanto Quinzinho prepara sua estreia triunfal no microfone, as atitudes preconceituosas de Olímpia começam a chocar a todos ao redor.

Sábado (07/02)

No encerramento da semana, o jogo de interesses fica pesado. Sandra oferece dinheiro para Zulma em troca da guarda de Samir, mas a megera não perde por esperar. Estela busca formas de ajudar Anabela com sua audição, mas é surpreendida pela "Baronesa", que revela saber seu segredo mais íntimo. Por fim, o momento que todos esperavam: Candinho finalmente consegue resgatar Samir.