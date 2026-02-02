Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O retorno da vilã e sequestro; confira o resumo completo de 'Êta Mundo Melhor!' (2 a 7 de fevereiro)

Confira o resumo da trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 14:51

auto-upload
Samir (Davi Malizia) em Êta Mundo Melhor!  Crédito: Reprodução/TV Globo

Entre os dias 2 e 7 de fevereiro, a novela escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner, entrega o retorno triunfal de Sandra (que agora atende por Baronesa) e os dilemas de Candinho, a pacata vida dos nossos protagonistas vai virar um verdadeiro caos.

  • Segunda-feira (02/02)
    A semana começa com comemoração. Dita, Candinho e Samir celebram o sucesso da emboscada contra Lourival. Mas nem tudo são flores: Anabela está irredutível e não quer papo com Estela, enquanto Sandra, sempre astuta, já começa a ligar os pontos e desconfia que a menina seja fruto de uma pulada de cerca de Ernesto. Para fechar o dia, Mirtes e Francine perdem as joias de Cunegundes e Candinho dá uma notícia bombástica: ele vai se separar de Samir.

  • Terça-feira (03/02)
    A justiça decide que Zulma tem direito à maternidade adotiva e Samir é forçado a se mudar. O sofrimento do menino corta o coração de Candinho, que promete resgatá-lo em breve. Enquanto isso, a rádio ganha um novo fôlego com o convite de Lúcio para Quinzinho. E olho na Sandra: a vilã já está na cola de Candinho novamente.

Leia mais

Imagem - 'Infelicidade': Ator André Gonçalves desabafa após furto na Festa de Iemanjá em Salvador

'Infelicidade': Ator André Gonçalves desabafa após furto na Festa de Iemanjá em Salvador

Imagem - 17 artistas independentes que você precisa ouvir para salvar sua playlist hoje

17 artistas independentes que você precisa ouvir para salvar sua playlist hoje

Imagem - Melody é internada às pressas em São Paulo após passar mal e cancela shows

Melody é internada às pressas em São Paulo após passar mal e cancela shows

  • Quarta-feira (04/02)
    Sandra não perde tempo e tenta algo drástico contra Candinho. No meio da confusão, Dita se recusa a acreditar que a vilã está viva. Enquanto isso, Anabela passa mal durante uma briga familiar e acaba sendo acolhida por Estela e Celso, deixando Túlio com a pulga atrás da orelha. No fim do dia, uma notícia preocupante: Samir entrou em greve de fome na casa de Zulma.

  • Quinta-feira (05/02)
    Desesperado com a situação do filho, Candinho decide que a única saída é fugir para o Rio de Janeiro. Araújo tenta colocar juízo na cabeça do amigo, mas o protagonista está decidido. Na fazenda, Maria Divina começa a suspeitar da fertilidade de Zé dos Porcos. Já na cidade, Sandra joga baixo e confronta Celso, revelando que já sabe toda a verdade sobre a origem de Anabela.

Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens

Sérgio Guizé como Candinho em "Êta Mundo Melhor" por Divulgação/TV Globo
Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Jeniffer Nascimento (Dita) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Sérgio Guizé (Candinho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Anderson Di Rizzi (Zé dos Porcos) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Eriberto Leão (Ernesto) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Miguel Rômulo (Quincas) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Dhu Moraes (Manoela) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Rainer Cadete (Celso) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Flávio Tolezani (Dr. Araújo) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Rosane Gofman (Olímpia) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Maria Carol (Olga) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Kenya Costa (Quitéria) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Elizabeth Savalla (Cunegundes) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Marcelo Argenta (Dr. Lauro) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Duio Botta (Tales) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Bianca Bin (Maria) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Cleiton Morais (Tobias) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Ary Fontoura (Quinzinho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Flávia Alessandra (Sandra) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Gabriel Canella (Vermelho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Miguel Rômulo como Quincas em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/TV Globo
As irmãs Anabela (Isabelly Carvalho) e Estela (Larissa Manoela) em 'Êta mundo melhor!' por Leo Rosário/Rede Globo
Estela (Larissa Manoela) na novela 'Êta mundo melhor!' por Divulgação
Estela (Larissa Manoela) na novela 'Êta mundo melhor!' por Manoella Mello/Rede Globo
Dita (Jeniffer Nascimento) lutará para ser uma cantora de rádio em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo
Dita (Jeniffer Nascimento) em Êta Mundo Bom! e em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo
Manuela (Dhu Moraes) e Dita (Jeniffer Nascimento) em 'Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Cunegundes (Elizabeth Savalla) e Quinzinho (Ary Fontoura) em 'Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Flavia Alessandra e Eriberto Leão como Sandra e Ernesto em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Zé dos Porcos em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Kenya Costta como Quitéria em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Bianca Bin como Maria em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Rainer Candete como Celso em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Walcyr Carrasco, criador da novela 'Êta mundo melhor!', da TV Globo, ao lado do ator Sérgio Guizé, intérprete do protagonista Candinho por Divulgação/TV Globo/Léo Rosário
1 de 35
Sérgio Guizé como Candinho em "Êta Mundo Melhor" por Divulgação/TV Globo

  • Sexta-feira (06/02)
    Celso tenta comprar o silêncio de Sandra, mas sabemos que a vilã não brinca em serviço. Lourival entra na mente de Candinho, tentando convencê-lo de que sua presença atrapalha a carreira de Dita. Enquanto Quinzinho prepara sua estreia triunfal no microfone, as atitudes preconceituosas de Olímpia começam a chocar a todos ao redor.

  • Sábado (07/02)
    No encerramento da semana, o jogo de interesses fica pesado. Sandra oferece dinheiro para Zulma em troca da guarda de Samir, mas a megera não perde por esperar. Estela busca formas de ajudar Anabela com sua audição, mas é surpreendida pela "Baronesa", que revela saber seu segredo mais íntimo. Por fim, o momento que todos esperavam: Candinho finalmente consegue resgatar Samir.

Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

Leia mais

Imagem - Lexa presta homenagem à filha que faria 1 ano e desabafa: 'Tudo mudou naquele dia'

Lexa presta homenagem à filha que faria 1 ano e desabafa: 'Tudo mudou naquele dia'

Imagem - Virginia Fonseca exibe galo na testa e machucados após ensaio da Grande Rio: 'Acabada'

Virginia Fonseca exibe galo na testa e machucados após ensaio da Grande Rio: 'Acabada'

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (2) para ter dinheiro no bolso

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (2) para ter dinheiro no bolso

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Débora Nascimento não retorna como 'Filomena' em 'Êta Mundo Melhor'; saiba o motivo

Por que 'Mafalda' ficou fora de 'Êta Mundo Melhor'? Camila Queiroz explica ausência na nova novela das 6

'Êta Mundo Melhor!' é a continuação de 'Êta Mundo Bom!'?: Veja o que diz Walcyr Carrasco

Atriz de 'Êta Mundo Melhor!' conta que teve morte clínica: 'Ninguém sabe explicar'

Casal de 'Êta Mundo Melhor!' troca a cidade por vida tranquila no interior; veja

Tags:

tv Globo êta Mundo Melhor Globo Globoplay Novela Rede Globo Novelas da Rede Globo

Mais recentes

Imagem - Lembra deles? Saiba por onde andam os atores mirins de ‘Terra Nostra’

Lembra deles? Saiba por onde andam os atores mirins de ‘Terra Nostra’
Imagem - Grammy 2026: Confira a lista completa de vencedores da premiação

Grammy 2026: Confira a lista completa de vencedores da premiação
Imagem - Candinho toma decisão drástica sobre Samir em 'Êta Mundo Melhor!' desta segunda (2)

Candinho toma decisão drástica sobre Samir em 'Êta Mundo Melhor!' desta segunda (2)

MAIS LIDAS

Imagem - Bruno Reis anuncia novo concurso para a Guarda Municipal em 2026
01

Bruno Reis anuncia novo concurso para a Guarda Municipal em 2026

Imagem - Pessoas que bebem café preto sem açúcar tendem a ter esse traço de personalidade, revela estudo
02

Pessoas que bebem café preto sem açúcar tendem a ter esse traço de personalidade, revela estudo

Imagem - Ex-Bahia, Talisca revela que foi forçado a sair de clube por 'marcar gols demais'
03

Ex-Bahia, Talisca revela que foi forçado a sair de clube por 'marcar gols demais'

Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas
04

Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas