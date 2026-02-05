Acesse sua conta
Dudu Camargo e Luiz Bacci: Entenda a polêmica que virou caso de polícia

Polícia Civil abriu inquérito após apresentador entrar com queixa-crime

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 07:59

Dudu Camargo e Luiz Bacci  Crédito: Reprodução

Uma polêmica envolvendo dois nomes conhecidos da televisão brasileira agora é caso de polícia. A Polícia Civil de São Paulo instaurou um inquérito para investigar declarações feitas por Dudu Camargo que atingem diretamente o apresentador Luiz Bacci. A apuração teve início após Bacci registrar uma queixa-crime contra o comunicador, vencedor de A Fazenda 17.

As falas que motivaram a investigação aconteceram no fim de janeiro, durante a participação de Dudu Camargo no Link Podcast. Na conversa, ele afirmou que um apresentador famoso teria deixado o Brasil para escapar de investigações ligadas a um suposto escândalo financeiro envolvendo o Banco Master. Embora não tenha citado nomes, a situação rapidamente ganhou repercussão.

Durante o programa, Dudu chegou a afirmar que possuía uma 'bomba exclusiva' e que o tal apresentador estaria 'foragido', evitando contato com colegas e pessoas próximas. "Ele sumiu da emissora, do programa, a gente sabe onde ele está e por que fugiu", disse, em tom provocativo. Em outro momento, reforçou que o apresentador não estaria mais no país e que estaria se escondendo.

Apesar da ausência de menção direta, a imagem de Luiz Bacci foi exibida enquanto o assunto era comentado, o que intensificou a repercussão e levantou questionamentos nas redes sociais. O trecho com as declarações acabou sendo retirado do ar na terça-feira (3).

Na queixa-crime, Luiz Bacci afirma que permaneceu em sua residência, em São Paulo, durante todo o período em que as acusações circularam, rebatendo qualquer insinuação de fuga ou envolvimento em irregularidades. Além da responsabilização criminal, o apresentador pede que as declarações sejam formalmente apuradas pelas autoridades.

Em nota, a defesa de Bacci foi direta ao criticar a postura de Dudu Camargo. Segundo os advogados, as falas ultrapassaram os limites da liberdade de expressão e causaram danos à honra e à imagem do apresentador. "Trata-se de um discurso irresponsável, que levanta suspeitas infundadas sobre a integridade e a reputação de Luiz Bacci", diz o comunicado.

Agora, caberá à Polícia Civil esclarecer os fatos e apurar se houve crime nas declarações feitas publicamente.

