Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (5) para ter uma surpresa financeira

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 06:00
Nesta quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026, a Lua continua sua jornada pelo detalhista signo de Virgem, trazendo uma energia de pragmatismo e eficiência. O grande desafio do dia será o 'cabo de guerra' entre o Sol em Aquário, que quer liberdade e inovação, e a Lua em Virgem, que exige ordem e dever cumprido.
Na hora de escolher seus números para a loteria, a dica é: use o discernimento. Nada de palpites aleatórios; hoje a sorte sorri para quem observa os detalhes. Confira as previsões para o seu signo e as dezenas que não podem ficar de fora do seu jogo:
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
O ponto fraco que cada signo tenta esconder
O que cada signo faz quando ninguém está vendo
A criança de cada signo