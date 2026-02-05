Acesse sua conta
Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (5) para ter uma surpresa financeira

Veja o que os astros reservam para o seu signo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 06:00

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Nesta quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026, a Lua continua sua jornada pelo detalhista signo de Virgem, trazendo uma energia de pragmatismo e eficiência. O grande desafio do dia será o 'cabo de guerra' entre o Sol em Aquário, que quer liberdade e inovação, e a Lua em Virgem, que exige ordem e dever cumprido.

Na hora de escolher seus números para a loteria, a dica é: use o discernimento. Nada de palpites aleatórios; hoje a sorte sorri para quem observa os detalhes. Confira as previsões para o seu signo e as dezenas que não podem ficar de fora do seu jogo:

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

  • Áries (21/03 a 20/04)
    • No amor, menos 'eu te amo' e mais 'deixa que eu te ajudo'. Gestos práticos de carinho valem ouro hoje. No trabalho, sua atenção aos detalhes vai evitar erros bobos que poderiam custar caro. Organize seu fluxo e brilhe pela eficiência.
  • Números da Sorte: 6, 18, 42

  • Touro (21/04 a 20/05)
    • A Lua em um signo de Terra como o seu traz aquela estabilidade que você ama. No trabalho, seus talentos técnicos ganham destaque e podem até virar uma nova fonte de renda. No amor, a inteligência e a discrição serão seus maiores atrativos.
  • Números da Sorte: 7, 14, 40

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    Assuntos de casa dominam o dia. Resolver aquela pendência doméstica com o parceiro vai tirar um peso das suas costas. Se você trabalha em casa, organize seu espaço; um ambiente limpo vai destravar sua criatividade.
  • Números da sorte: 4, 17, 45

  • Câncer (21/06 a 22/07)
    Sua comunicação está direta e certeira. É o momento ideal para conversar sobre planos práticos para o futuro próximo. No trabalho, você está aprendendo tudo muito rápido; aproveite para ler, estudar ou fazer cursos breves.
  • Números da sorte: 10, 21, 54

  • Leão (22/07 a 22/08)
    • Hoje você quer se sentir seguro. No amor, busque lealdade acima de tudo. Nas finanças, o momento é de planejamento: reorganize o orçamento e foque em investimentos que não ofereçam riscos desnecessários.
  • Números da sorte: 8, 31, 47

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    Com a Lua no seu signo, você é o dono da bola. Sua eficiência está no ápice e as pessoas ao redor confiam de olhos fechados no seu trabalho. No amor, não tenha medo de falar o que você precisa para se sentir bem.
  • Números da sorte: 1, 15, 60

  • Libra (23/09 a 22/10)
    O dia pede um pouco de recolhimento. No amor, observe mais e fale menos; sua intuição está te dando sinais valiosos. No trabalho, prefira os bastidores. Finalizar tarefas antigas sem alarde será sua melhor jogada hoje.
  • Números da sorte: 12, 33, 56

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    Clima de parceria. No amor, valorize o companheirismo dos amigos e do par. No trabalho, sua habilidade de analisar o grupo vai salvar a equipe de conflitos desnecessários. Ótimo dia para networking.
  • Números da sorte: 7, 25, 41

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    Sua carreira está no holofote, mas cuidado para não deixar o romance esfriar por causa do excesso de trabalho. Sua ética e entrega estão impecáveis, e os chefes estão notando. Só não leve o perfeccionismo para a cama.
  • Números da sorte: 10, 22, 58

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    O que te encanta hoje é uma boa conversa intelectual. Planejar o futuro ou uma viagem de estudos com o par vai unir vocês. No trabalho, sua minúcia técnica será fundamental para lidar com documentos ou contatos distantes.
  • Números da sorte: 11, 29, 49

  • Aquário (20/01 a 18/02)
    Desejos profundos e verdades escondidas podem vir à tona. No trabalho, é um dia excelente para lidar com burocracias, impostos ou finanças compartilhadas. Sua percepção está afiadíssima para o que não está óbvio.
  • Números da sorte: 2, 13, 36

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    A Lua no seu signo oposto coloca o foco nas suas parcerias. Saiba ouvir o que o outro tem a dizer, mesmo que seja uma crítica. No trabalho, negocie com base em fatos reais e deixe as emoções fora da mesa de reunião.
  • Números da sorte: 4, 26, 50

