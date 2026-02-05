Acesse sua conta
Blogueiras fazem dossiê e expõem 'podres' de Maxiane do BBB 26: 'A máscara caiu'

Influenciadora de Pernambuco é alvo de prints comprometedores e relatos de humilhação

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 12:13

Maxiane (BBB 26)
Maxiane (BBB 26) Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Se Maxiane achou que o maior desafio de sua vida seria encarar as alfinetadas de Ana Paula Renault no confinamento, ela não sabe o que a aguarda aqui fora. Uma série de vazamentos e depoimentos de colegas de profissão de Pernambuco está desenhando um perfil da sister fora da casa mais vigiada do Brasil: o de uma mulher ácida e arrogante.

O que mais tem pesado contra Maxiane são as conversas de WhatsApp que circulam nas redes. Em uma delas, ao comentar a cirurgia bariátrica de uma suposta amiga, a sister disparou: "Era feia gorda, vai continuar feia magra". O alvo de suas críticas não se limita a amizades; comerciantes e outras blogueiras das cidades de Nazaré da Mata e Carpina também aparecem na 'lista' da pernambucana.

Quem já trabalhou com ela não guarda boas recordações. Camila Ferreira, que atuou como supervisora de vendas, relembrou um episódio amargo. Ao pedir uma foto com a então ídola, ouviu um sonoro: "Oxente, e tu vai ganhar um arroba (@) por cima de mim?". O constrangimento foi imediato.

Já o influenciador fitness Ernani Almeida, que dividiu um set de gravação com ela para a marca de Virginia Fonseca, reforçou o coro do isolamento de Maxiane. Segundo ele, a sister ignorou todos os colegas, recusando-se a interagir ou trocar contatos, mantendo uma postura de superioridade que não condiz com o "personagem" que ela tenta sustentar no reality.

A polêmica ganhou contornos religiosos quando Maxiane mencionou entidades espirituais para atacar rivais no jogo. Ernani, que é do axé, não se calou: "Usar a religião para aparecer, sem saber os fundamentos, é um desserviço. Antes do BBB, ela nunca postou nada sobre sua crença", detonou o influenciador, sugerindo que o uso de guias e falas religiosas seja puro oportunismo de roteiro.

Maxiane é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo

Até quem estendeu a mão está decepcionado. Paulinha Ludmec, veterana do nicho digital com 1 milhão de seguidores, fez campanha para Maxiane entrar na Casa de Vidro, apenas para descobrir que era alvo das fofocas da "amiga" nos bastidores.

O veredito final veio de Cah Sorriso, do perfil Nazaré Fofoca: "A máscara está caindo. Fora das câmeras, ela é uma pessoa horrível". O resultado dessa exposição já reflete no bolso: os seguidores de Maxiane não param de cair.

