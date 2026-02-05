REALITY

O que aconteceu na madrugada do BBB 26? Festa tem alerta de traição e beijão; confira o resumo

Noite foi marcada pela Festa da Líder Maxiane

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 11:08

Maxiane e Jonas Sulzbach se beijam durante Festa do Líder Crédito: Reprodução/TV Globo

Logo na entrada da comemoração da Festa da Líder no BBB 26, a sister não segurou a emoção. Ao ver a decoração preparada para sua noite especial, Maxiane caiu no choro e relembrou o passado. "Meu quarto antigamente era assim", disse, visivelmente tocada, enquanto os brothers acompanhavam a cena no gramado.

Mas a sensibilidade deu espaço ao clima de pegação. Maxiane e Jonas Sulzbach voltaram a protagonizar momentos de intimidade, com troca de beijos e carícias em meio à festa. A cena rendeu até brincadeira de Alberto Cowboy: "Segura, Brasil! É a Líder!", disparou ao ver o casal.

Participantes falaram de família, relembraram histórias pessoais e alguns foram às lágrimas de saudade. Em paralelo, teve gente de olho no jogo. Solange Couto, observando a movimentação entre sisters, soltou uma frase que repercutiu: “Isso não é alma gêmea, não, é inveja”. A fala gerou olhares e alimentou especulações sobre alianças e rivalidades dentro da casa.

Brothers em Festa do BBB 26 1 de 6

E como festa de Líder nunca é só diversão, rolou também aviso importante. Samira chamou Maxiane para conversar e fez um alerta direto sobre Jordana. Segundo ela, a sister teria passado o dia comentando sobre a Líder em diferentes grupos. "Alguém que falou o dia inteiro de mim, de grupinho em grupinho... podia ser você", disse, deixando Maxiane pensativa.