O que aconteceu na madrugada do BBB 26? Festa tem alerta de traição e beijão; confira o resumo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 11:08
Logo na entrada da comemoração da Festa da Líder no BBB 26, a sister não segurou a emoção. Ao ver a decoração preparada para sua noite especial, Maxiane caiu no choro e relembrou o passado. "Meu quarto antigamente era assim", disse, visivelmente tocada, enquanto os brothers acompanhavam a cena no gramado.
Mas a sensibilidade deu espaço ao clima de pegação. Maxiane e Jonas Sulzbach voltaram a protagonizar momentos de intimidade, com troca de beijos e carícias em meio à festa. A cena rendeu até brincadeira de Alberto Cowboy: "Segura, Brasil! É a Líder!", disparou ao ver o casal.
Participantes falaram de família, relembraram histórias pessoais e alguns foram às lágrimas de saudade. Em paralelo, teve gente de olho no jogo. Solange Couto, observando a movimentação entre sisters, soltou uma frase que repercutiu: “Isso não é alma gêmea, não, é inveja”. A fala gerou olhares e alimentou especulações sobre alianças e rivalidades dentro da casa.
Brothers em Festa do BBB 26
E como festa de Líder nunca é só diversão, rolou também aviso importante. Samira chamou Maxiane para conversar e fez um alerta direto sobre Jordana. Segundo ela, a sister teria passado o dia comentando sobre a Líder em diferentes grupos. "Alguém que falou o dia inteiro de mim, de grupinho em grupinho... podia ser você", disse, deixando Maxiane pensativa.
Do outro lado da casa, Ana Paula Renault também virou assunto. Vetada da festa, a Veterana tinha que enfrentar o desafio 'Barrado no Baile', que consistia em colorir um desenho, a sister não realizou o pedido e dormiu. Depois de horas na dinâmica, ela retornou à casa já pela manhã.