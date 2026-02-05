Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O que aconteceu na madrugada do BBB 26? Festa tem alerta de traição e beijão; confira o resumo

Noite foi marcada pela Festa da Líder Maxiane

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 11:08

Maxiane e Jonas Sulzbach se beijam durante Festa do Líder Crédito: Reprodução/TV Globo 

Logo na entrada da comemoração da Festa da Líder no BBB 26, a sister não segurou a emoção. Ao ver a decoração preparada para sua noite especial, Maxiane caiu no choro e relembrou o passado. "Meu quarto antigamente era assim", disse, visivelmente tocada, enquanto os brothers acompanhavam a cena no gramado.

Mas a sensibilidade deu espaço ao clima de pegação. Maxiane e Jonas Sulzbach voltaram a protagonizar momentos de intimidade, com troca de beijos e carícias em meio à festa. A cena rendeu até brincadeira de Alberto Cowboy: "Segura, Brasil! É a Líder!", disparou ao ver o casal. 

Leia mais

Imagem - Milena tem sonho 'premonitório' com a irmã no BBB 26: 'Não parava de pensar em você'

Milena tem sonho 'premonitório' com a irmã no BBB 26: 'Não parava de pensar em você'

Imagem - Ex-The Voice morre aos 26 anos após ataque de cobra dentro de casa

Ex-The Voice morre aos 26 anos após ataque de cobra dentro de casa

Imagem - Dudu Camargo e Luiz Bacci: Entenda a polêmica que virou caso de polícia

Dudu Camargo e Luiz Bacci: Entenda a polêmica que virou caso de polícia

Participantes falaram de família, relembraram histórias pessoais e alguns foram às lágrimas de saudade. Em paralelo, teve gente de olho no jogo. Solange Couto, observando a movimentação entre sisters, soltou uma frase que repercutiu: “Isso não é alma gêmea, não, é inveja”. A fala gerou olhares e alimentou especulações sobre alianças e rivalidades dentro da casa.

Brothers em Festa do BBB 26

Brothers em Festa do BBB 26 por Globo/Reprodução
Brothers em Festa do BBB 26 por Globo/Reprodução
Brothers em Festa do BBB 26 por Globo/Reprodução
Brothers em Festa do BBB 26 por Globo/Reprodução
Brothers em Festa do BBB 26 por Globo/Reprodução
Brothers em Festa do BBB 26 por Globo/Reprodução
1 de 6
Brothers em Festa do BBB 26 por Globo/Reprodução

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Milena tem sonho 'premonitório' com a irmã no BBB 26: 'Não parava de pensar em você'

Filha de Leandro, do BBB 26, é atração confirmada no Carnaval de Salvador

Dubladora de Bridgerton faz piada com eliminação de Brigido no BBB26

Diferente do BBB 12, Jonas Sulzbach pode ficar sem festa em seu 2ª aniversário no reality; entenda

Esposa de Leandro Boneco rebate Edilson Capetinha após fala ofensiva no BBB 26: 'Reforça estereótipos'

E como festa de Líder nunca é só diversão, rolou também aviso importante. Samira chamou Maxiane para conversar e fez um alerta direto sobre Jordana. Segundo ela, a sister teria passado o dia comentando sobre a Líder em diferentes grupos. "Alguém que falou o dia inteiro de mim, de grupinho em grupinho... podia ser você", disse, deixando Maxiane pensativa.

Do outro lado da casa, Ana Paula Renault também virou assunto. Vetada da festa, a Veterana tinha que enfrentar o desafio 'Barrado no Baile', que consistia em colorir um desenho, a sister não realizou o pedido e dormiu. Depois de horas na dinâmica, ela retornou à casa já pela manhã.

Leia mais

Imagem - Morre Ricardo Schnetzer, dublador de Tom Cruise e Al Pacino, aos 72 anos

Morre Ricardo Schnetzer, dublador de Tom Cruise e Al Pacino, aos 72 anos

Imagem - Vanessa Lopes é resgatada em montanha após se perder: 'Horas chorando na neve'

Vanessa Lopes é resgatada em montanha após se perder: 'Horas chorando na neve'

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (5) para ter uma surpresa financeira

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (5) para ter uma surpresa financeira

Mais recentes

Imagem - Blogueiras fazem dossiê e expõem 'podres' de Maxiane do BBB 26: 'A máscara caiu'

Blogueiras fazem dossiê e expõem 'podres' de Maxiane do BBB 26: 'A máscara caiu'
Imagem - O Caribe da Amazônia tem praia de água doce mais deslumbrante e lota de turistas do mundo todo

O Caribe da Amazônia tem praia de água doce mais deslumbrante e lota de turistas do mundo todo
Imagem - Anjo da Guarda anuncia: você será fortalecido para encarar recomeços, não tenha medo e encare

Anjo da Guarda anuncia: você será fortalecido para encarar recomeços, não tenha medo e encare

MAIS LIDAS

Imagem - O Universo fala alto hoje (5 de fevereiro) e manda uma mensagem que Touro, Leão, Escorpião e Aquário precisam escutar com atenção
01

O Universo fala alto hoje (5 de fevereiro) e manda uma mensagem que Touro, Leão, Escorpião e Aquário precisam escutar com atenção

Imagem - Porcelanato é coisa do passado: a moda agora é piso como nas casas de interior
02

Porcelanato é coisa do passado: a moda agora é piso como nas casas de interior

Imagem - Homem é morto a tiros após invadir residência de prefeita na Bahia
03

Homem é morto a tiros após invadir residência de prefeita na Bahia

Imagem - Uma nova era de abundância começa agora para 3 signos que decidem agir diferente a partir de hoje (5 de fevereiro)
04

Uma nova era de abundância começa agora para 3 signos que decidem agir diferente a partir de hoje (5 de fevereiro)