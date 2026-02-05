'Um apartamento na cabeça': Maya Massafera choca ao revelar valor do novo cabelo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 15:17
Maya Massafera voltou a chamar atenção ao falar abertamente sobre o valor do novo cabelo que tem usado em eventos recentes. Durante o aniversário da cantora Pepita, a influenciadora conversou com o repórter Eduardo Reis, do Portal LeoDias, e contou que a lace superlonga que adotou custa cerca de R$ 125 mil.
Maya Massafera
Com bom humor, Maya comparou o acessório a um imóvel. “Eu estou com um apartamento na minha cabeça”, disse, ao explicar que o cabelo segue a mesma técnica utilizada por estrelas internacionais como Beyoncé, Rihanna e Kim Kardashian. No método, o cabelo natural é trançado e a peça é costurada por cima, o que garante um visual mais natural, mas exige manutenção frequente, em média a cada 10 dias.
Segundo a influenciadora, o alto valor do cabelo faz com que os cuidados sejam ainda maiores no dia a dia. Apesar de ter conseguido a peça por meio de permuta comercial, ela admitiu que sente receio de danificar o item. “Fico com dó de estragar”, confessou, ao comentar sobre a dificuldade de conciliar a rotina de academia com o uso da lace.
Conhecida por produções chamativas e procedimentos estéticos de alto padrão, Maya Massafera reforçou que o novo visual é resultado de um investimento constante em imagem, algo que faz parte de sua carreira como influenciadora digital e figura frequente em eventos e redes sociais.