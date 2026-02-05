FAMOSOS

FOTO: Jesus Luz choca ao aparecer com corpo totalmente diferente

Modelo compartilha reflexão sobre mudanças, escolhas pessoais e busca pela felicidade ao revelar evolução em quatro meses

Fernanda Varela

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 15:15

Jesus Luz Crédito: Reprodução

Jesus Luz chamou atenção nas redes sociais ao publicar um antes e depois de sua transformação física. As imagens mostram uma mudança significativa no corpo do modelo e DJ em um intervalo de quatro meses, com músculos mais definidos e uma silhueta visivelmente mais trabalhada.

Além de exibir o resultado, Jesus aproveitou o momento para dividir uma reflexão com os seguidores. Em tom inspirador, ele destacou que as transformações vão além da aparência e envolvem escolhas feitas ao longo do caminho.

Jesus Luz 1 de 3

“A vida é feita de transformações. Não é sobre melhor ou pior, mas sobre qual versão sua te faz mais feliz e o que é necessário fazer para alcançá-la. É sobre as escolhas que você faz e a satisfação que encontra ao longo do caminho e ao final de cada processo. Isso não é apenas sobre aparência física. O que mostramos por fora é importante, mas representa apenas uma pequena parte do que acontece por dentro”, escreveu.