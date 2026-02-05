Acesse sua conta
Ex-The Voice morre aos 26 anos após ataque de cobra dentro de casa

Ifunanya Nwangene foi revelação do The Voice Nigeria

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 08:43

Ifunanya Nwangene, ex-participante do The Voice morre após ser picada por cobra
Ifunanya Nwangene, ex-participante do The Voice Nigéria  Crédito: Reprodução/YouTube

A cantora nigeriana Ifunanya Nwangene, que participou do The Voice Nigeria, morreu aos 26 anos depois de ser picada por uma cobra venenosa dentro de casa. O caso gerou comoção e levantou questionamentos sobre o atendimento médico recebido pela artista.

De acordo com relatos de amigos à BBC Africa, Ifunanya estava dormindo quando foi atacada. Ela acordou assustada ao sentir a picada e, ao verificarem o local, duas cobras teriam sido encontradas na residência. A cantora foi levada às pressas para uma clínica próxima, mas o local não dispunha de soro antiofídico.

Diante da gravidade, Ifunanya precisou ser transferida para outro hospital. No entanto, segundo pessoas próximas, a unidade também não contava com todos os antídotos necessários no momento do atendimento. O estado de saúde da artista se deteriorou rapidamente: ela apresentava dificuldade para respirar, não conseguia falar e se comunicava apenas por gestos.

A direção do hospital negou qualquer falha no socorro. Em nota, informou que a equipe médica prestou atendimento imediato, com tentativas de reanimação, oferta de oxigênio, administração de fluidos intravenosos e aplicação de soro antiofídico polivalente. Exames rápidos apontaram complicações severas causadas pela toxina da cobra, e o quadro se agravou antes mesmo da transferência para a UTI.

Além do talento musical, Ifunanya também se destacava fora dos palcos. Formada em arquitetura, ela era admirada pela versatilidade vocal, transitando com naturalidade entre jazz, ópera, música clássica e soul. No The Voice Nigeria, uma de suas apresentações mais marcantes foi a canção Take a Bow, de Rihanna, que ultrapassou 85 mil visualizações no YouTube.

Integrante de um coral e cheia de planos, a jovem artista se preparava para realizar o primeiro show solo ainda neste ano. 

