Segunda chance? Lua em Touro anuncia reconciliações e uma virada poderosa no coração de 3 signos hoje (5 de fevereiro)

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 11:11
Se o clima estava tenso ou incerto, respire fundo. Hoje, a Lua em sua fase mais fértil e estável traz um convite irresistível ao prazer e à paz. O universo está de plantão, especialmente para Escorpião, Touro e Peixes.
O segredo para conquistar ou reconquistar hoje não está em textões de WhatsApp, mas no conforto. Um jantar especial, um abraço demorado ou uma conversa prática sobre o futuro do casal vale mais que mil promessas.
Se havia algo pendente, a energia de hoje facilita o perdão e a construção de uma base muito mais forte. O amor hoje tem cheiro de café novo e abraço de verdade.