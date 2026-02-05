Acesse sua conta
Segunda chance? Lua em Touro anuncia reconciliações e uma virada poderosa no coração de 3 signos hoje (5 de fevereiro)

Descubra se o seu signo está na rota de um reencontro marcante ou de um novo compromisso

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 11:11

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Se o clima estava tenso ou incerto, respire fundo. Hoje, a Lua em sua fase mais fértil e estável traz um convite irresistível ao prazer e à paz. O universo está de plantão, especialmente para Escorpião, Touro e Peixes.

O segredo para conquistar ou reconquistar hoje não está em textões de WhatsApp, mas no conforto. Um jantar especial, um abraço demorado ou uma conversa prática sobre o futuro do casal vale mais que mil promessas.

Se havia algo pendente, a energia de hoje facilita o perdão e a construção de uma base muito mais forte. O amor hoje tem cheiro de café novo e abraço de verdade.

