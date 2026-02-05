TURISMO

O Caribe da Amazônia tem praia de água doce mais deslumbrante e lota de turistas do mundo todo

Explore as maravilhas de Alter do Chão, a vila que une águas cristalinas e cultura indígena

B Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 11:29

Descubra a melhor época para conhecer as praias de água doce mais famosas da Amazônia brasileira Crédito: (Foto: Rômulo Ferreira/ Wikimedia Commons)

Já pensou em relaxar em uma praia de rio que parece o mar, mas sem o sal? Localizada perto de Santarém, a vila de Alter do Chão se tornou um verdadeiro fenômeno para quem busca tranquilidade e muita beleza.

A transparência das águas do rio Tapajós é o grande diferencial desse lugar que atrai turistas globais. Como o rio é de água clara, ele apresenta tons azulados que contrastam perfeitamente com a vegetação nativa ao redor do rio.

Entenda o reconhecimento mundial

Alter do Chão 1 de 6

A paisagem é com frequência comparada aos cenários caribenhos pela brancura das areias. Esse visual único garantiu ao lugar o título de uma das "praias de água doce mais deslumbrantes do planeta" por guias de viagem e especialistas em turismo.

A riqueza cultural dos borari

Viver nesse distrito é provar uma rotina pacífica marcada por tradições ribeirinhas e indígenas. A orla da vila pulsa com o comércio de artesanatos produzidos pela própria comunidade local com muito talento e dedicação.

Além disso, a famosa Festa do Sairé atrai milhares de pessoas todos os anos. O evento é uma mistura rica de folclore e rituais que reforçam o laço entre ancestralidade e o turismo.

Economia e população local

Aproximadamente sete mil habitantes residem permanentemente nesse paraíso durante todo o ano. Contudo, a chegada massiva de visitantes transforma a dinâmica econômica, gerando novas oportunidades de trabalho na região para os moradores de Santarém.

Santarém, a cidade-mãe do distrito, possui indicadores sociais estáveis segundo dados oficiais do IBGE. Assim, o desenvolvimento local caminha junto com a preservação das belezas naturais que sustentam o turismo de forma vital.

Passeios imperdíveis na região

A Ilha do Amor é parada obrigatória para quem deseja curtir o dia em bancos de areia. Lá, é possível saborear a culinária paraense enquanto aprecia a vista magnífica do Rio Tapajós em sua plenitude.

Você pode explorar a Floresta Nacional ou navegar pelo encantador Canal do Jari. Essas experiências permitem um contato direto com animais nativos e com a imponente árvore samaúma, um dos símbolos da floresta.

Estações e o nível do rio

O clima na região é quente constantemente, mas as chuvas definem o visual das praias locais. Quando o rio sobe, a paisagem se transforma e as áreas de banho ficam cobertas pela água doce morna.

Por isso, os meses de agosto a novembro são os mais indicados para os banhistas. Nesse período, as areias emergem com força total, garantindo o cenário ideal para fotos e mergulhos refrescantes em qualquer dia.

Por que escolher esse destino