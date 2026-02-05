Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O Caribe da Amazônia tem praia de água doce mais deslumbrante e lota de turistas do mundo todo

Explore as maravilhas de Alter do Chão, a vila que une águas cristalinas e cultura indígena

  • B
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 11:29

Descubra a melhor época para conhecer as praias de água doce mais famosas da Amazônia brasileira
Descubra a melhor época para conhecer as praias de água doce mais famosas da Amazônia brasileira Crédito: (Foto: Rômulo Ferreira/ Wikimedia Commons)

Já pensou em relaxar em uma praia de rio que parece o mar, mas sem o sal? Localizada perto de Santarém, a vila de Alter do Chão se tornou um verdadeiro fenômeno para quem busca tranquilidade e muita beleza.

A transparência das águas do rio Tapajós é o grande diferencial desse lugar que atrai turistas globais. Como o rio é de água clara, ele apresenta tons azulados que contrastam perfeitamente com a vegetação nativa ao redor do rio.

Entenda o reconhecimento mundial

Alter do Chão

Transparência das águas do Tapajós é o grande diferencial que atrai turistas globais por Reprodução (Ticiana Giehl/Escolha Viajar)
Transparência das águas do Tapajós é o grande diferencial que atrai turistas globais por Reprodução (Ticiana Giehl/Escolha Viajar)
Transparência das águas do Tapajós é o grande diferencial que atrai turistas globais por Reprodução (Ticiana Giehl/Escolha Viajar)
Transparência das águas do Tapajós é o grande diferencial que atrai turistas globais por Reprodução (Ticiana Giehl/Escolha Viajar)
Transparência das águas do Tapajós é o grande diferencial que atrai turistas globais por Reprodução (Ticiana Giehl/Escolha Viajar)
Transparência das águas do Tapajós é o grande diferencial que atrai turistas globais por Reprodução (Ticiana Giehl/Escolha Viajar)
1 de 6
Transparência das águas do Tapajós é o grande diferencial que atrai turistas globais por Reprodução (Ticiana Giehl/Escolha Viajar)

A paisagem é com frequência comparada aos cenários caribenhos pela brancura das areias. Esse visual único garantiu ao lugar o título de uma das "praias de água doce mais deslumbrantes do planeta" por guias de viagem e especialistas em turismo.

A riqueza cultural dos borari

Viver nesse distrito é provar uma rotina pacífica marcada por tradições ribeirinhas e indígenas. A orla da vila pulsa com o comércio de artesanatos produzidos pela própria comunidade local com muito talento e dedicação.

Além disso, a famosa Festa do Sairé atrai milhares de pessoas todos os anos. O evento é uma mistura rica de folclore e rituais que reforçam o laço entre ancestralidade e o turismo.

Economia e população local

Aproximadamente sete mil habitantes residem permanentemente nesse paraíso durante todo o ano. Contudo, a chegada massiva de visitantes transforma a dinâmica econômica, gerando novas oportunidades de trabalho na região para os moradores de Santarém.

Santarém, a cidade-mãe do distrito, possui indicadores sociais estáveis segundo dados oficiais do IBGE. Assim, o desenvolvimento local caminha junto com a preservação das belezas naturais que sustentam o turismo de forma vital.

Passeios imperdíveis na região

A Ilha do Amor é parada obrigatória para quem deseja curtir o dia em bancos de areia. Lá, é possível saborear a culinária paraense enquanto aprecia a vista magnífica do Rio Tapajós em sua plenitude.

Você pode explorar a Floresta Nacional ou navegar pelo encantador Canal do Jari. Essas experiências permitem um contato direto com animais nativos e com a imponente árvore samaúma, um dos símbolos da floresta.

Estações e o nível do rio

O clima na região é quente constantemente, mas as chuvas definem o visual das praias locais. Quando o rio sobe, a paisagem se transforma e as áreas de banho ficam cobertas pela água doce morna.

Por isso, os meses de agosto a novembro são os mais indicados para os banhistas. Nesse período, as areias emergem com força total, garantindo o cenário ideal para fotos e mergulhos refrescantes em qualquer dia.

Por que escolher esse destino

Alter do Chão oferece uma combinação rara de surpresas naturais e hospitalidade de seu povo. É um local onde você pode vivenciar a Amazônia em sua forma mais pura e fascinante para o viajante.

Tags:

Turismo

Mais recentes

Imagem - Blogueiras fazem dossiê e expõem 'podres' de Maxiane do BBB 26: 'A máscara caiu'

Blogueiras fazem dossiê e expõem 'podres' de Maxiane do BBB 26: 'A máscara caiu'
Imagem - Anjo da Guarda anuncia: você será fortalecido para encarar recomeços, não tenha medo e encare

Anjo da Guarda anuncia: você será fortalecido para encarar recomeços, não tenha medo e encare
Imagem - Pálida, Solange Couto passa mal e é socorrida por médicos no BBB 26; atriz descobriu infecção

Pálida, Solange Couto passa mal e é socorrida por médicos no BBB 26; atriz descobriu infecção

MAIS LIDAS

Imagem - O Universo fala alto hoje (5 de fevereiro) e manda uma mensagem que Touro, Leão, Escorpião e Aquário precisam escutar com atenção
01

O Universo fala alto hoje (5 de fevereiro) e manda uma mensagem que Touro, Leão, Escorpião e Aquário precisam escutar com atenção

Imagem - Porcelanato é coisa do passado: a moda agora é piso como nas casas de interior
02

Porcelanato é coisa do passado: a moda agora é piso como nas casas de interior

Imagem - Homem é morto a tiros após invadir residência de prefeita na Bahia
03

Homem é morto a tiros após invadir residência de prefeita na Bahia

Imagem - Uma nova era de abundância começa agora para 3 signos que decidem agir diferente a partir de hoje (5 de fevereiro)
04

Uma nova era de abundância começa agora para 3 signos que decidem agir diferente a partir de hoje (5 de fevereiro)