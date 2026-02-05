ASTROLOGIA

Um ciclo de luta silenciosa se encerra e a vida destrava para 3 signos depois de hoje (5 de fevereiro)

Conversas decisivas, mudanças de postura e uma nova forma de lidar com velhos problemas

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 13:00

A partir desta quinta-feira, dia 5 de fevereiro, três signos sentem que um período prolongado de dificuldades começa, enfim, a perder força. O momento favorece revelações, diálogos esclarecedores e mudanças de perspectiva que tornam os problemas mais simples de resolver. O que antes parecia confuso ou desgastante passa a fazer sentido. Quando a verdade vem à tona, o peso diminui e a vida começa a fluir com mais leveza. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: Você chega ao limite de uma situação que vinha drenando sua energia há tempo demais. A partir de 5 de fevereiro, uma informação ou percepção muda completamente sua forma de enxergar o problema. O que antes parecia sem saída se revela simples quando você abandona o jeito antigo de tentar resolver. Ao mudar o ângulo, as dificuldades começam a se dissolver naturalmente.

Dica cósmica: Insistir no mesmo método não traz resultados diferentes.

Leão: Um incômodo antigo começa a perder força quando você se permite ouvir e reconsiderar. Uma conversa ou comentário faz você perceber que vinha lidando com a situação de forma equivocada. Não é falha, é aprendizado. Ao baixar a resistência e ajustar a postura, os obstáculos deixam de parecer tão grandes. O alívio vem junto com a clareza.

Dica cósmica: Escutar não diminui seu brilho, amplia suas opções.

Aquário: O cansaço emocional ligado a uma relação específica começa a se dissipar quando você muda sua forma de interpretar o outro. Em vez de justificar ou se irritar, você encontra uma abordagem mais criativa e funcional. Essa mudança interna transforma a dinâmica e encerra um ciclo de desgaste. O problema não some, mas fica muito mais fácil de lidar.

Dica cósmica: Às vezes, o caminho novo está na maneira de pensar, não na situação.