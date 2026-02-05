Acesse sua conta
Um ciclo de luta silenciosa se encerra e a vida destrava para 3 signos depois de hoje (5 de fevereiro)

Conversas decisivas, mudanças de postura e uma nova forma de lidar com velhos problemas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 13:00

Signos e alegria
Signos e alegria Crédito: Imagem gerada por IA

A partir desta quinta-feira, dia 5 de fevereiro, três signos sentem que um período prolongado de dificuldades começa, enfim, a perder força. O momento favorece revelações, diálogos esclarecedores e mudanças de perspectiva que tornam os problemas mais simples de resolver. O que antes parecia confuso ou desgastante passa a fazer sentido. Quando a verdade vem à tona, o peso diminui e a vida começa a fluir com mais leveza. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: Você chega ao limite de uma situação que vinha drenando sua energia há tempo demais. A partir de 5 de fevereiro, uma informação ou percepção muda completamente sua forma de enxergar o problema. O que antes parecia sem saída se revela simples quando você abandona o jeito antigo de tentar resolver. Ao mudar o ângulo, as dificuldades começam a se dissolver naturalmente.

Dica cósmica: Insistir no mesmo método não traz resultados diferentes.

Famosos do signo de Touro

Rebeca Andrade (8 de maio) por Alexandre Loureiro/COB
Ludmilla (24 de abril) por Reprodução
Cauã Reymond (20 de maio) por Reprodução/Instagram
Rodrigo Hilbert (22 de abril) por Divulgação
Faustão (2 de maio) por Reprodução / Redes Sociais
Lulu Santos (4 de maio) por Divulgação
Sophie Charlotte (29 de abril) por Reprodução/Instagram
Dwayne Johnson (2 de maio) por Shutterstock
Adele (5 de maio) por Shutterstock
Mel Maia (3 de maio) por Reprodução/Instagram
Mônica Martelli (17 de maio) por TikTok/Divulgação
Beatriz Souza (20 de maio) por Alexandre Loureiro/COB
Sabrina Carpenter (11 de maio) por Reprodução/Instagram
Al Pacino (25 de abril) por Reprodução
Robert Pattinson (13 de maio) por Reprodução
Henry Cavill (5 de maio) por Reprodução
Rebeca Andrade (8 de maio) por Alexandre Loureiro/COB

Leão: Um incômodo antigo começa a perder força quando você se permite ouvir e reconsiderar. Uma conversa ou comentário faz você perceber que vinha lidando com a situação de forma equivocada. Não é falha, é aprendizado. Ao baixar a resistência e ajustar a postura, os obstáculos deixam de parecer tão grandes. O alívio vem junto com a clareza.

Dica cósmica: Escutar não diminui seu brilho, amplia suas opções.

Famosos do signo de Leão

Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca
Sasha (28 de julho) por Divulgação
Emicida (17 de agosto) por Bruno Trindade/divulgação
Rodrigo Santoro (22 de agosto) por Reprodução/Instagram
Dua Lipa (22 de agosto) por Reprodução/Redes Sociais
Tatá Werneck (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Madonna (16 de agosto) por Reprodução
Gaby Amarantos (1º de agosto) por Reprodução/Instagram
Fábio Assunção (10 de agosto) por Reprodução/TV Globo
Mick Jagger (26 de julho) por VANDERLEI ALMEIDA/AFP PHOTO/Divulgação
Hulk (25 de julho) por Divulgação
Roger Federer (8 de agosto) por Laver Cup/Divulgação
Halle Berry (14 de agosto) por Reprodução/Instagram
Jennifer Lopez (24 de julho) por Reprodução/Instagram
Chris Hemsworth (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Demi Lovato (20 de agosto) por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca

Aquário: O cansaço emocional ligado a uma relação específica começa a se dissipar quando você muda sua forma de interpretar o outro. Em vez de justificar ou se irritar, você encontra uma abordagem mais criativa e funcional. Essa mudança interna transforma a dinâmica e encerra um ciclo de desgaste. O problema não some, mas fica muito mais fácil de lidar.

Dica cósmica: Às vezes, o caminho novo está na maneira de pensar, não na situação.

Famosos do signo de Aquário

Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução
Jojo Todynho (11 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Harry Styles (1º de fevereiro) por Shutterstock
Cristiano Ronaldo (5 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Sandy (28 de janeiro) por Reprodução/TV Globo
Kéfera (25 de janeiro) por Reprodução/Redes Sociais
Justin Timberlake (31 de janeiro) por Reprodução
Shakira (2 de fevereiro) por Divulgação
Sabrina Sato (4 de fevereiro) por Reprodução
Michael B. Jordan (9 de fevereiro) por Reprodução
Christiane Torloni (18 de fevereiro) por Reprodução
Michel Teló (21 de janeiro) por Reprodução/ Redes sociais
Isis Valverde (17 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Caio Castro (22 de janeiro) por Reprodução
Carolina Ferraz (25 de janeiro) por Reprodução
João Guilherme (1º de fevereiro) por Reprodução/Redes Sociais
Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução

