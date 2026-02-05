FAMOSOS

Bruna Biancardi faz homenagem pelo aniversário de Neymar e chama atenção ao citar sinais de envelhecimento do jogador

Influenciadora fez declaração recheada de romance e bom humor

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 14:16

Neymar e Bruna Biancardi Crédito: Reprodução/Instagram

Bruna Biancardi usou as redes sociais para homenagear o jogador Neymar Jr., que completa 34 anos nesta quinta-feira (5). A influenciadora fez uma declaração recheada de romantismo, mas com alguns toques divertidos e de bom humor. Ao citar o tempo de relacionamento com o atleta, chamou a atenção pela brincadeira sobre o envelhecimento do companheiro.

"Lindo, já são 5 aniversários ao seu lado.. E quanta coisa mudou de lá pra cá. Éramos dois jovens kkkk, e agora meu marido já tem pelos brancos na barba (eu sigo jovem, obviamente). Coloquei nossa música aqui pra vermos tudo o que desejávamos e que realizamos", iniciou Bruna.

"Feliz aniversário, meu amoooor! Que esse seja o seu ano, cheio de saúde, conquistas e bênçãos. Seguiremos ao seu lado nos momentos bons - e nos difíceis também, como sempre!", continuou a mãe de Mavie, de 2 anos, e Mel, de 7 meses.