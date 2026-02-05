Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bruna Biancardi faz homenagem pelo aniversário de Neymar e chama atenção ao citar sinais de envelhecimento do jogador

Influenciadora fez declaração recheada de romance e bom humor

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 14:16

Neymar e Bruna Biancardi
Neymar e Bruna Biancardi Crédito: Reprodução/Instagram

Bruna Biancardi usou as redes sociais para homenagear o jogador Neymar Jr., que completa 34 anos nesta quinta-feira (5). A influenciadora fez uma declaração recheada de romantismo, mas com alguns toques divertidos e de bom humor. Ao citar o tempo de relacionamento com o atleta, chamou a atenção pela brincadeira sobre o envelhecimento do companheiro.

"Lindo, já são 5 aniversários ao seu lado.. E quanta coisa mudou de lá pra cá. Éramos dois jovens kkkk, e agora meu marido já tem pelos brancos na barba (eu sigo jovem, obviamente). Coloquei nossa música aqui pra vermos tudo o que desejávamos e que realizamos", iniciou Bruna.

Bruna Biancardi e Neymar

Bruna Biancardi e Neymar por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi e Neymar por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi e Neymar por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi e Neymar por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi e Neymar com as filhas, Mavie e Mel por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi e Neymar com as filhas, Mavie e Mel, e Davi Lucca por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi e Neymar por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi e Neymar com as filhas, Mavie e Mel por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi e Neymar com as filhas, Mavie e Mel por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi e Neymar por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi e Neymar por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi e Neymar com as filhas, Mavie e Mel por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi e Neymar com as filhas, Mavie e Mel por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi, Neymar e Mavie por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi e Neymar com as filhas, Mavie e Mel por Reprodução/Instagram
1 de 15
Bruna Biancardi e Neymar por Reprodução/Instagram

"Feliz aniversário, meu amoooor! Que esse seja o seu ano, cheio de saúde, conquistas e bênçãos. Seguiremos ao seu lado nos momentos bons - e nos difíceis também, como sempre!", continuou a mãe de Mavie, de 2 anos, e Mel, de 7 meses.

"Que venham mais aniversários, mais histórias e mais fios brancos… de preferência só na sua barba [risos]. Que a gente siga junto, crescendo, aprendendo e se escolhendo todos os dias. Te amo muito", finalizou.

Leia mais

Imagem - Zé de Abreu confirma candidatura a deputado federal pelo PT

Zé de Abreu confirma candidatura a deputado federal pelo PT

Imagem - Após separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady surgem juntos em Salvador

Após separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady surgem juntos em Salvador

Imagem - Academia de Salvador faz post sobre vulgaridade de look dos alunos e gera revolta: 'Machistas'

Academia de Salvador faz post sobre vulgaridade de look dos alunos e gera revolta: 'Machistas'

Tags:

Neymar Mavie Bruna Biancardi Mel Aniversário

Mais recentes

Imagem - Áries, Touro e Gêmeos vivem período de ajuste profissional a partir de hoje

Áries, Touro e Gêmeos vivem período de ajuste profissional a partir de hoje
Imagem - 'Um apartamento na cabeça': Maya Massafera choca ao revelar valor do novo cabelo

'Um apartamento na cabeça': Maya Massafera choca ao revelar valor do novo cabelo
Imagem - FOTO: Jesus Luz choca ao aparecer com corpo totalmente diferente

FOTO: Jesus Luz choca ao aparecer com corpo totalmente diferente

MAIS LIDAS

Imagem - Cabeleireiro é morto a facadas após revelar caso com marido da sobrinha
01

Cabeleireiro é morto a facadas após revelar caso com marido da sobrinha

Imagem - Supermercados vão fechar aos domingos a partir do mês que vem; veja onde
02

Supermercados vão fechar aos domingos a partir do mês que vem; veja onde

Imagem - Além das telas: Marcos Palmeira tem marca famosa e premiada de chocolate e laticínios
03

Além das telas: Marcos Palmeira tem marca famosa e premiada de chocolate e laticínios

Imagem - Duas crianças morrem por doença infecciosa grave causada por bactéria
04

Duas crianças morrem por doença infecciosa grave causada por bactéria