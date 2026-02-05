Bruna Biancardi faz homenagem pelo aniversário de Neymar e chama atenção ao citar sinais de envelhecimento do jogador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 14:16
Bruna Biancardi usou as redes sociais para homenagear o jogador Neymar Jr., que completa 34 anos nesta quinta-feira (5). A influenciadora fez uma declaração recheada de romantismo, mas com alguns toques divertidos e de bom humor. Ao citar o tempo de relacionamento com o atleta, chamou a atenção pela brincadeira sobre o envelhecimento do companheiro.
"Lindo, já são 5 aniversários ao seu lado.. E quanta coisa mudou de lá pra cá. Éramos dois jovens kkkk, e agora meu marido já tem pelos brancos na barba (eu sigo jovem, obviamente). Coloquei nossa música aqui pra vermos tudo o que desejávamos e que realizamos", iniciou Bruna.
Bruna Biancardi e Neymar
"Feliz aniversário, meu amoooor! Que esse seja o seu ano, cheio de saúde, conquistas e bênçãos. Seguiremos ao seu lado nos momentos bons - e nos difíceis também, como sempre!", continuou a mãe de Mavie, de 2 anos, e Mel, de 7 meses.
"Que venham mais aniversários, mais histórias e mais fios brancos… de preferência só na sua barba [risos]. Que a gente siga junto, crescendo, aprendendo e se escolhendo todos os dias. Te amo muito", finalizou.