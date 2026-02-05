ELEIÇÕES

Zé de Abreu confirma candidatura a deputado federal pelo PT

Ator aceita convite de Washington Quaquá, retoma projeto político antigo e será um dos principais nomes da campanha petista no estado

Fernanda Varela

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 13:37

Zé de Abreu Crédito: Reprodução

O ator Zé de Abreu confirmou que será candidato a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores no Rio de Janeiro. Aos 80 anos, ele decidiu transformar em candidatura um projeto político antigo, acalentado desde a juventude, após aceitar um convite feito por Washington Quaquá, vice-presidente nacional da legenda.

A decisão foi tomada após uma série de conversas com dirigentes históricos do partido. Segundo informações publicadas pelo Agenda do Poder, Zé de Abreu procurou lideranças petistas antes de dar a resposta definitiva, incluindo o ex-ministro José Dirceu, com quem mantém relação próxima desde o período de militância durante a ditadura militar.

A ideia de disputar um cargo eletivo remonta a 1968, quando o ator era estudante de Direito na PUC e participou de protestos contra o regime militar em São Paulo. Ao longo das décadas, o plano acabou sendo adiado em razão da carreira artística, que o levou ao protagonismo em novelas, ao teatro e a produções recentes no streaming.

Com a confirmação da candidatura, o PT também definiu que Zé de Abreu terá papel central na campanha no estado. Por sugestão de Quaquá, ele será um dos âncoras do programa eleitoral do partido no Rio de Janeiro, com presença frequente nos espaços de televisão e rádio durante o período eleitoral.