Kyra Gracie denuncia assédio no esporte e diz que cansou de se calar: 'Guardei isso por anos'

Oitocampeã mundial afirma que viveu e presenciou situações de abuso ao longo da carreira e decidiu falar após novas denúncias virem a público

Fernanda Varela

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 14:27

Malvino Salvador e Kyra Gracie Crédito: Reprodução

A ex-atleta Kyra Gracie, referência histórica do jiu-jitsu e integrante da família que ajudou a difundir a modalidade no Brasil, denunciou episódios de assédio no meio esportivo e afirmou que não pretende mais se calar. O relato foi feito em um vídeo publicado nesta terça-feira (4), após o aumento de denúncias públicas envolvendo nomes conhecidos da modalidade.

O pronunciamento ocorreu dias depois de André Galvão, líder da equipe Atos, nos Estados Unidos, ser acusado de assédio sexual por uma aluna de 18 anos. Para Kyra, os casos recentes refletem um problema estrutural dentro do esporte, tratado com normalidade durante décadas.

No vídeo, Kyra contou que permaneceu em silêncio durante muitos anos, mesmo após vivenciar situações constrangedoras ainda muito jovem. “Eu resolvi que não posso mais ficar calada. E isso foi libertador para mim”, afirmou. Em seguida, relatou um episódio vivido quando tinha cerca de 18 ou 19 anos, envolvendo um homem mais velho que se aproximou sob a justificativa de patrocínio. Segundo ela, o medo e o ambiente de silenciamento a fizeram guardar o ocorrido por anos.

A ex-atleta também destacou que, por fazer parte da família Gracie, muitas pessoas acreditavam que ela estaria imune a esse tipo de situação. Para Kyra, essa percepção não corresponde à realidade. “O que acontece nos bastidores do jiu-jitsu não é exceção. É um problema do sistema todo. Testemunhei centenas de casos e tive medo de falar por muito tempo”, declarou.

Ainda no relato, Kyra afirmou que o silêncio histórico das mulheres acabou funcionando como uma forma de proteção aos agressores. Ela reconheceu que pode ser criticada por falar apenas agora, mas reforçou que a cultura do medo e da omissão favorece a repetição dos abusos. Segundo a ex-atleta, quem viveu o ambiente competitivo do jiu-jitsu sabe que situações desse tipo costumam ser relativizadas ou ignoradas.

As falas ganharam ainda mais repercussão após a denúncia feita por Alexa Herse contra André Galvão. A jovem afirmou que o treinador teria cometido toques inadequados e feito comentários sobre seu corpo durante os treinos. Em nota, Galvão negou as acusações, disse que o relato seria motivado por vingança após desligamentos recentes da equipe e afirmou que tomará medidas judiciais.