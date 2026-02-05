FAMOSOS

Recém-separada, mãe e influenciadora: quem é Aninha Nóbrega, vista aos beijos com filho do Faustão

Mineira anunciou o fim do casamento com o também influenciador Gab após rumores de affair com João Silva

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 09:46

A influenciadora Aninha Nóbrega ganhou os holofotes nessa semana, após surgirem rumores de um affair com João Silva. Ela era casada até pouco tempo com o também influenciador Gabriel Gonzaga, conhecido como Gab - e, inclusive, não se sabia da separação até os boatos sobre o romance com o filho de Faustão. O apresentador também estava namorando e, ao que tudo indica, também terminou o relacionamento.

Aninha tem 25 anos e ficou famosa na internet após mostrar, em uma espécie de reality show, a vida em família. A mineira era casada com Gab até pelo menos o fim de dezembro e, juntos, eles tiveram dois filhos: Manuela, de 4 anos, e Thomás, de 2.

A rotina dos quatro era acompanhada diariamente por milhares de pessoas nas redes sociais. Só no Instagram, tem quase 700 mil seguidores. Duas semanas atrás, quando postou uma foto sozinha, um seguidor comentou: "Carinha de solteira". Mas o anúncio oficial sobre o término só veio na última terça-feira (3). No comunicado, Aninha disse que a união chegou ao fim "há algum tempo". Por isso, não teria ocorrido traição.

“Eu e o Gabriel estamos separados já há algum tempo. Nossa relação se transformou, mas o respeito, a amizade e o amor pela família que construímos permanecem exatamente os mesmos”, escreveu. "Somos muito gratos por tudo o que vivemos juntos e seguimos torcendo um pelo outro, agora de uma forma diferente, mas sempre com muito amor e respeito".

O começo do namoro com Gab aconteceu há 7 anos, com a ajudinha de amigos em comum. Na época, ela tinha 18 anos e ele, 30. A mineira havia acabado de sair de um namoro e, um mês após o início com o ex-marido, já foi morar com ele. A primeira filha veio dois anos depois, e o segundo filho, quatro anos após eles trovarem o primeiro beijo.

A família começou a ser exibida de uma forma "como a vida é" em plena pandemia. Na ocasião, Ana largou a profissão de maquiadora para se tornar influenciadora.

João Silva, por sua vez, aparecia ao lado da influenciadora Alexia Novelino até o Natal. O apresentador, inclusive, ainda mantém fotos de casal em seu perfil no Instagram.