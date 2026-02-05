Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Recém-separada, mãe e influenciadora: quem é Aninha Nóbrega, vista aos beijos com filho do Faustão

Mineira anunciou o fim do casamento com o também influenciador Gab após rumores de affair com João Silva

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 09:46

João Silva e Aninha Nóbrega
João Silva e Aninha Nóbrega Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Aninha Nóbrega ganhou os holofotes nessa semana, após surgirem rumores de um affair com João Silva. Ela era casada até pouco tempo com o também influenciador Gabriel Gonzaga, conhecido como Gab - e, inclusive, não se sabia da separação até os boatos sobre o romance com o filho de Faustão. O apresentador também estava namorando e, ao que tudo indica, também terminou o relacionamento.

Aninha tem 25 anos e ficou famosa na internet após mostrar, em uma espécie de reality show, a vida em família. A mineira era casada com Gab até pelo menos o fim de dezembro e, juntos, eles tiveram dois filhos: Manuela, de 4 anos, e Thomás, de 2.

Aninha Nóbrega era casada com o também influenciador Gab e é mãe de dois filhos, Manuela e Thomás

Aninha Nóbrega era casada com o também influenciador Gab e é mãe de dois filhos, Manuela e Thomás por Reprodução/Instagram
Aninha Nóbrega era casada com o também influenciador Gab e é mãe de dois filhos, Manuela e Thomás por Reprodução/Instagram
Aninha Nóbrega era casada com o também influenciador Gab e é mãe de dois filhos, Manuela e Thomás por Reprodução/Instagram
Aninha Nóbrega era casada com o também influenciador Gab e é mãe de dois filhos, Manuela e Thomás por Reprodução/Instagram
Aninha Nóbrega era casada com o também influenciador Gab e é mãe de dois filhos, Manuela e Thomás por Reprodução/Instagram
Aninha Nóbrega era casada com o também influenciador Gab e é mãe de dois filhos, Manuela e Thomás por Reprodução/Instagram
Aninha Nóbrega era casada com o também influenciador Gab e é mãe de dois filhos, Manuela e Thomás por Reprodução/Instagram
1 de 7
Aninha Nóbrega era casada com o também influenciador Gab e é mãe de dois filhos, Manuela e Thomás por Reprodução/Instagram

A rotina dos quatro era acompanhada diariamente por milhares de pessoas nas redes sociais. Só no Instagram, tem quase 700 mil seguidores. Duas semanas atrás, quando postou uma foto sozinha, um seguidor comentou: "Carinha de solteira". Mas o anúncio oficial sobre o término só veio na última terça-feira (3). No comunicado, Aninha disse que a união chegou ao fim "há algum tempo". Por isso, não teria ocorrido traição.

“Eu e o Gabriel estamos separados já há algum tempo. Nossa relação se transformou, mas o respeito, a amizade e o amor pela família que construímos permanecem exatamente os mesmos”, escreveu. "Somos muito gratos por tudo o que vivemos juntos e seguimos torcendo um pelo outro, agora de uma forma diferente, mas sempre com muito amor e respeito".

Aninha Nóbrega

Aninha Nóbrega por Reprodução/Instagram
Aninha Nóbrega por Reprodução/Instagram
Aninha Nóbrega por Reprodução/Instagram
Aninha Nóbrega por Reprodução/Instagram
Aninha Nóbrega por Reprodução/Instagram
Aninha Nóbrega por Reprodução/Instagram
Aninha Nóbrega por Reprodução/Instagram
Aninha Nóbrega por Reprodução/Instagram
Aninha Nóbrega por Reprodução/Instagram
Aninha Nóbrega por Reprodução/Instagram
Aninha Nóbrega por Reprodução/Instagram
Aninha Nóbrega por Reprodução/Instagram
Aninha Nóbrega por Reprodução/Instagram
Aninha Nóbrega por Reprodução/Instagram
Aninha Nóbrega por Reprodução/Instagram
Aninha Nóbrega por Reprodução/Instagram
Aninha Nóbrega por Reprodução/Instagram
Aninha Nóbrega por Reprodução/Instagram
Aninha Nóbrega por Reprodução/Instagram
Aninha Nóbrega por Reprodução/Instagram
Aninha Nóbrega por Reprodução/Instagram
1 de 21
Aninha Nóbrega por Reprodução/Instagram

O começo do namoro com Gab aconteceu há 7 anos, com a ajudinha de amigos em comum. Na época, ela tinha 18 anos e ele, 30. A mineira havia acabado de sair de um namoro e, um mês após o início com o ex-marido, já foi morar com ele. A primeira filha veio dois anos depois, e o segundo filho, quatro anos após eles trovarem o primeiro beijo.

A família começou a ser exibida de uma forma "como a vida é" em plena pandemia. Na ocasião, Ana largou a profissão de maquiadora para se tornar influenciadora.

João Silva (filho de Fustão)

João Silva (filho de Faustão) por Reprodução | Instagram
João Silva (filho de Faustão) por Reprodução | Instagram
João Silva (filho de Faustão) por Reprodução | Instagram
João Silva (filho de Faustão) por Reprodução | Instagram
João Silva (filho de Faustão) por Reprodução | Instagram
João Silva (filho de Faustão) por Reprodução | Instagram
João Silva (filho de Faustão) por Reprodução | Instagram
João Silva (filho de Faustão) por Reprodução | Instagram
João Silva (filho de Faustão) por Reprodução | Instagram
João Silva (filho de Faustão) por Reprodução | Instagram
João Silva (filho de Faustão) por Reprodução | Instagram
João Silva (filho de Faustão) por Reprodução | Instagram
João Silva (filho de Faustão) por Reprodução | Instagram
João Silva (filho de Faustão) por Reprodução | Instagram
João Silva (filho de Faustão) por Reprodução | Instagram
1 de 15
João Silva (filho de Faustão) por Reprodução | Instagram

João Silva, por sua vez, aparecia ao lado da influenciadora Alexia Novelino até o Natal. O apresentador, inclusive, ainda mantém fotos de casal em seu perfil no Instagram.

Segundo o jornal Extra, João e Aninha foram vistos aos beijos durante um jantar no Rio de Janeiro, há quatro dias. Mas também foram vistos em um clima mais intimista, também no Rio, jantando com outro casal.

Leia mais

Imagem - Ex-The Voice morre aos 26 anos após ataque de cobra dentro de casa

Ex-The Voice morre aos 26 anos após ataque de cobra dentro de casa

Imagem - Dudu Camargo e Luiz Bacci: Entenda a polêmica que virou caso de polícia

Dudu Camargo e Luiz Bacci: Entenda a polêmica que virou caso de polícia

Imagem - Tirolesa, 96 andares e apartamentos a R$ 87 milhões: tudo sobre o prédio mais alto da América Latina

Tirolesa, 96 andares e apartamentos a R$ 87 milhões: tudo sobre o prédio mais alto da América Latina

Tags:

Romance Affair João Silva Faustão Filho de Faustão Aninha Nóbrega

Mais recentes

Imagem - Segunda chance? Lua em Touro anuncia reconciliações e uma virada poderosa no coração de 3 signos hoje (5 de fevereiro)

Segunda chance? Lua em Touro anuncia reconciliações e uma virada poderosa no coração de 3 signos hoje (5 de fevereiro)
Imagem - Milena tem sonho 'premonitório' com a irmã no BBB 26: 'Não parava de pensar em você'

Milena tem sonho 'premonitório' com a irmã no BBB 26: 'Não parava de pensar em você'
Imagem - Cor e número da sorte de hoje (5 de fevereiro): os signos sentem mais segurança para organizar finanças e emoções

Cor e número da sorte de hoje (5 de fevereiro): os signos sentem mais segurança para organizar finanças e emoções

MAIS LIDAS

Imagem - Homem é morto a tiros após invadir residência de prefeita na Bahia
01

Homem é morto a tiros após invadir residência de prefeita na Bahia

Imagem - Onde está Feijão? Xodó do Bahia agora é titular de clube europeu
02

Onde está Feijão? Xodó do Bahia agora é titular de clube europeu

Imagem - Panela de pressão é coisa do passado: a moda agora é cozinhar com panela elétrica multiuso
03

Panela de pressão é coisa do passado: a moda agora é cozinhar com panela elétrica multiuso

Imagem - Supermercados vão fechar aos domingos a partir do mês que vem; veja onde
04

Supermercados vão fechar aos domingos a partir do mês que vem; veja onde