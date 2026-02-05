Acesse sua conta
Pálida, Solange Couto passa mal e é socorrida por médicos no BBB 26; atriz descobriu infecção

Atriz relatou dores intensas e sensação de queimação ao urinar dentro da casa

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 11:20

A atriz e participante do BBB 26, Solange Couto, precisou de atendimento médico após relatar um forte desconforto físico enquanto estava confinada no reality show da TV Globo. A situação chamou a atenção dos colegas e da equipe médica do programa.

Após avaliação, Solange foi diagnosticada com cistite, uma infecção urinária que atinge a bexiga e costuma provocar sintomas como dor, ardor ao urinar e vontade frequente de ir ao banheiro. Segundo a atriz, o incômodo começou de forma intensa e afetou seu bem-estar dentro da casa.

Ela contou que sentiu dores fortes na região da bexiga, acompanhadas de uma sensação de queimação persistente. “Vou falar com a médica. Estou com cistite. Fui pedir remédio. Só esperar o remédio agora e falar com a médica. É que dói muito, queima, a uretra parece que está pegando fogo. Marcelinho falou que eu estava pálida”, relatou.

A produção do BBB 26 acionou o protocolo médico e garantiu o atendimento necessário à participante, que seguiu sob acompanhamento dentro da casa após receber a medicação indicada.

