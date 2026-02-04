Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Marcelinho Carioca relata situação constrangedora em vestiário e cita ex-jogador do Flamengo e da Seleção

Ex-atleta afirmou, em podcast, que colega da época fazia insinuações a jogadores e contou episódios ocorridos entre o fim dos anos 1980 e início dos anos 1990

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 14:05

Marcelinho Carioca
Marcelinho Carioca Crédito: Reprodução

Marcelinho Carioca voltou a chamar atenção ao fazer revelações sobre os bastidores do futebol durante sua carreira como jogador. Em entrevista ao Podcast Só Resenha, o ex-meia relatou situações que classificou como constrangedoras envolvendo um antigo colega que teria atuado pelo Flamengo e pela Seleção Brasileira.

Segundo Marcelinho, o episódio aconteceu nos vestiários e áreas comuns frequentadas por jogadores da época. “Uma coisa que eu nunca contei para ninguém: às vezes, o Junior queria fazer a sauna sozinho e não deixava ninguém entrar. Quando ele saía, entrava eu, Junior Baiano, Marquinhos, Djalma. E às vezes víamos o cara ‘manja, manja’ entrar e querer estar com a molecada”, disse, aos risos.

Leia mais

Imagem - Veja os 4 exercícios perfeitos para se livrar da flacidez no músculo do 'tchau'

Veja os 4 exercícios perfeitos para se livrar da flacidez no músculo do 'tchau'

Imagem - Além das telas: Marcos Palmeira tem marca famosa e premiada de chocolate e laticínios

Além das telas: Marcos Palmeira tem marca famosa e premiada de chocolate e laticínios

Imagem - Conheça o app anti-pornografia que já tem 1 milhão de usuários e conta com botão de pânico

Conheça o app anti-pornografia que já tem 1 milhão de usuários e conta com botão de pânico

O ex-jogador afirmou ainda que, em uma das ocasiões, o grupo teria encontrado um objeto pessoal dentro da bolsa do colega. “Pegamos já a Minnie na bolsa do cara. Em vez do cara estar com o Mickey, ele estava com a Minnie. Negócio esquisito. Esse aí espalhava o anel”, relatou.

Marcelinho Carioca

Declaração de Marcelinho Carioca foi motivada por pênaltis marcados à favor do Vitória diante do Fluminense por Reprodução/Redes Sociais
Marcelinho Carioca por Reprodução
Marcelinho Carioca por Reprodução
Marcelinho Carioca por Reprodução
Marcelinho Carioca por Reprodução
Marcelinho Carioca por Reprodução
1 de 6
Declaração de Marcelinho Carioca foi motivada por pênaltis marcados à favor do Vitória diante do Fluminense por Reprodução/Redes Sociais

Durante a conversa, o entrevistador tentou obter mais detalhes sobre a identidade do atleta citado, mas Marcelinho evitou mencionar nomes. Questionado se o jogador era conhecido, ele respondeu que se tratava de alguém “com história”, que também havia defendido a Seleção Brasileira.

O ex-meia contextualizou que os episódios teriam ocorrido entre 1988 e 1993, período em que subiu para o profissional. “Tem coisa que você não acredita. Você vê cada coisa. Mas gosto é gosto, a gente respeita”, completou.

Tags:

Marcelinho Carioca

Mais recentes

Imagem - Como é a mansão de Ana Hickmann, com adega, casa na árvore e seis suítes

Como é a mansão de Ana Hickmann, com adega, casa na árvore e seis suítes
Imagem - Estrelas da série 'Aeroporto: Área Restrita' quebram silêncio após Polícia Federal proibir gravações de nova temporada

Estrelas da série 'Aeroporto: Área Restrita' quebram silêncio após Polícia Federal proibir gravações de nova temporada
Imagem - Como a Lua em Virgem vai transformar a vida amorosa do seu signo nesta quarta (4 de fevereiro)

Como a Lua em Virgem vai transformar a vida amorosa do seu signo nesta quarta (4 de fevereiro)

MAIS LIDAS

Imagem - Atacante baiano vive melhor fase da carreira em clube europeu: ‘Muito esforço’
01

Atacante baiano vive melhor fase da carreira em clube europeu: ‘Muito esforço’

Imagem - Oportunidade à vista: Os caminhos profissionais de 3 signos terão uma virada a partir desta quarta (4 de fevereiro)
02

Oportunidade à vista: Os caminhos profissionais de 3 signos terão uma virada a partir desta quarta (4 de fevereiro)

Imagem - Entre a primeira CNH e um carro de R$ 309 mil: Rayssa Leal vive fase de estreia ao volante
03

Entre a primeira CNH e um carro de R$ 309 mil: Rayssa Leal vive fase de estreia ao volante

Imagem - A vida finalmente começa a fluir com menos esforço para 3 signos depois desta quarta-feira (4 de fevereiro)
04

A vida finalmente começa a fluir com menos esforço para 3 signos depois desta quarta-feira (4 de fevereiro)