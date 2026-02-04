ENTENDA

Marcelinho Carioca relata situação constrangedora em vestiário e cita ex-jogador do Flamengo e da Seleção

Ex-atleta afirmou, em podcast, que colega da época fazia insinuações a jogadores e contou episódios ocorridos entre o fim dos anos 1980 e início dos anos 1990

Fernanda Varela

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 14:05

Marcelinho Carioca Crédito: Reprodução

Marcelinho Carioca voltou a chamar atenção ao fazer revelações sobre os bastidores do futebol durante sua carreira como jogador. Em entrevista ao Podcast Só Resenha, o ex-meia relatou situações que classificou como constrangedoras envolvendo um antigo colega que teria atuado pelo Flamengo e pela Seleção Brasileira.

Segundo Marcelinho, o episódio aconteceu nos vestiários e áreas comuns frequentadas por jogadores da época. “Uma coisa que eu nunca contei para ninguém: às vezes, o Junior queria fazer a sauna sozinho e não deixava ninguém entrar. Quando ele saía, entrava eu, Junior Baiano, Marquinhos, Djalma. E às vezes víamos o cara ‘manja, manja’ entrar e querer estar com a molecada”, disse, aos risos.

O ex-jogador afirmou ainda que, em uma das ocasiões, o grupo teria encontrado um objeto pessoal dentro da bolsa do colega. “Pegamos já a Minnie na bolsa do cara. Em vez do cara estar com o Mickey, ele estava com a Minnie. Negócio esquisito. Esse aí espalhava o anel”, relatou.

Durante a conversa, o entrevistador tentou obter mais detalhes sobre a identidade do atleta citado, mas Marcelinho evitou mencionar nomes. Questionado se o jogador era conhecido, ele respondeu que se tratava de alguém “com história”, que também havia defendido a Seleção Brasileira.