Corpo e mente: Por que estes 2 signos recebem um alerta especial dos astros hoje (4 de fevereiro)

Com a influência de Virgem, o foco se volta para a saúde digestiva, o sono e a rotina

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 16:16

Você tem ouvido o que o seu corpo diz? Hoje, 4 de fevereiro, a Lua em Virgem coloca a saúde no topo das prioridades.



É aquele dia clássico onde a gente sente que precisa comer melhor, dormir mais ou finalmente começar aquela atividade física que ficou na promessa de ano novo.

A energia de hoje é um convite para o ajuste fino. Não precisa mudar sua vida radicalmente, mas que tal ajustar o horário do sono ou prestar atenção em como o estresse afeta seu estômago?

