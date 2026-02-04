Corpo e mente: Por que estes 2 signos recebem um alerta especial dos astros hoje (4 de fevereiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 16:16
Você tem ouvido o que o seu corpo diz? Hoje, 4 de fevereiro, a Lua em Virgem coloca a saúde no topo das prioridades.
É aquele dia clássico onde a gente sente que precisa comer melhor, dormir mais ou finalmente começar aquela atividade física que ficou na promessa de ano novo.
A energia de hoje é um convite para o ajuste fino. Não precisa mudar sua vida radicalmente, mas que tal ajustar o horário do sono ou prestar atenção em como o estresse afeta seu estômago?
Gêmeos e Aquário devem ter cuidado redobrado com a ansiedade. Lembre-se: mente sã, corpo firme. Um pequeno ritual de autocuidado hoje terá o efeito de uma semana inteira de descanso.