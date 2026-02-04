PURO LUXO

Como é a mansão de Ana Hickmann, com adega, casa na árvore e seis suítes

Imóvel onde a apresentadora viveu com o ex-marido estava à venda por R$ 40 milhões e agora terá lance inicial de R$ 35 milhões por determinação da Justiça

Fernanda Varela

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 14:50

Mansão de Ana Hickmann Crédito: Reprodução

A mansão onde a apresentadora Ana Hickmann morou com o ex-marido, o empresário Alexandre Corrêa, em Itu, será leiloada por decisão da Justiça de São Paulo. O imóvel não poderá mais ser vendido diretamente e passará por leilão judicial eletrônico, com lance inicial de R$ 35 milhões.

A decisão foi publicada no dia 30 de janeiro e tem como objetivo quitar dívidas relacionadas à propriedade. Segundo despacho do juiz Guilherme Madeira Dezem, do Tribunal de Justiça de São Paulo, quem arrematar o imóvel deverá assumir as condições atuais da casa e eventuais débitos existentes, com exceção de dívidas fiscais.

Antes da determinação judicial, a mansão estava anunciada por R$ 40 milhões em uma imobiliária especializada em imóveis de alto padrão.

O imóvel chama atenção pelo tamanho e pela estrutura de luxo. Construída em um terreno de cerca de 6,1 mil metros quadrados, a casa tem aproximadamente 1,6 mil metros quadrados de área construída. Entre os destaques estão spa, sala de cinema, academia, adega, casa na árvore e seis suítes.

A área externa conta com piscina com raia de 25 metros, além de amplos jardins. A residência também ficou conhecida nas redes sociais por ambientes amplos que viraram meme após a divulgação de imagens internas.