Como é a mansão de Ana Hickmann, com adega, casa na árvore e seis suítes

Imóvel onde a apresentadora viveu com o ex-marido estava à venda por R$ 40 milhões e agora terá lance inicial de R$ 35 milhões por determinação da Justiça

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 14:50

Mansão de Ana Hickmann
Mansão de Ana Hickmann Crédito: Reprodução

A mansão onde a apresentadora Ana Hickmann morou com o ex-marido, o empresário Alexandre Corrêa, em Itu, será leiloada por decisão da Justiça de São Paulo. O imóvel não poderá mais ser vendido diretamente e passará por leilão judicial eletrônico, com lance inicial de R$ 35 milhões.

Mansão de Ana Hickmann

Mansão de Ana Hickmann por Reprodução
Mansão de Ana Hickmann por Reprodução
Mansão de Ana Hickmann por Reprodução
Mansão de Ana Hickmann por Reprodução
Mansão de Ana Hickmann por Reprodução
Mansão de Ana Hickmann por Reprodução
1 de 6
Mansão de Ana Hickmann por Reprodução

A decisão foi publicada no dia 30 de janeiro e tem como objetivo quitar dívidas relacionadas à propriedade. Segundo despacho do juiz Guilherme Madeira Dezem, do Tribunal de Justiça de São Paulo, quem arrematar o imóvel deverá assumir as condições atuais da casa e eventuais débitos existentes, com exceção de dívidas fiscais.

Antes da determinação judicial, a mansão estava anunciada por R$ 40 milhões em uma imobiliária especializada em imóveis de alto padrão.

O imóvel chama atenção pelo tamanho e pela estrutura de luxo. Construída em um terreno de cerca de 6,1 mil metros quadrados, a casa tem aproximadamente 1,6 mil metros quadrados de área construída. Entre os destaques estão spa, sala de cinema, academia, adega, casa na árvore e seis suítes.

A área externa conta com piscina com raia de 25 metros, além de amplos jardins. A residência também ficou conhecida nas redes sociais por ambientes amplos que viraram meme após a divulgação de imagens internas.

Ana Hickmann viveu no local com Alexandre Corrêa até o fim do casamento. A separação ocorreu após a apresentadora denunciar uma agressão, no final do ano passado, episódio que marcou o rompimento do casal.

