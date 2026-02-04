Como é a mansão de Ana Hickmann, com adega, casa na árvore e seis suítes

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 14:50
A mansão onde a apresentadora Ana Hickmann morou com o ex-marido, o empresário Alexandre Corrêa, em Itu, será leiloada por decisão da Justiça de São Paulo. O imóvel não poderá mais ser vendido diretamente e passará por leilão judicial eletrônico, com lance inicial de R$ 35 milhões.
Mansão de Ana Hickmann
A decisão foi publicada no dia 30 de janeiro e tem como objetivo quitar dívidas relacionadas à propriedade. Segundo despacho do juiz Guilherme Madeira Dezem, do Tribunal de Justiça de São Paulo, quem arrematar o imóvel deverá assumir as condições atuais da casa e eventuais débitos existentes, com exceção de dívidas fiscais.
Antes da determinação judicial, a mansão estava anunciada por R$ 40 milhões em uma imobiliária especializada em imóveis de alto padrão.
O imóvel chama atenção pelo tamanho e pela estrutura de luxo. Construída em um terreno de cerca de 6,1 mil metros quadrados, a casa tem aproximadamente 1,6 mil metros quadrados de área construída. Entre os destaques estão spa, sala de cinema, academia, adega, casa na árvore e seis suítes.
A área externa conta com piscina com raia de 25 metros, além de amplos jardins. A residência também ficou conhecida nas redes sociais por ambientes amplos que viraram meme após a divulgação de imagens internas.
Ana Hickmann viveu no local com Alexandre Corrêa até o fim do casamento. A separação ocorreu após a apresentadora denunciar uma agressão, no final do ano passado, episódio que marcou o rompimento do casal.