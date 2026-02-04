ASTROLOGIA

Anjo da Guarda pede urgência: reveja posturas repetidas e pare de adiar decisões importantes

Fernanda Varela

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 11:17

Urano e signos Crédito: Imagem gerada por IA

O Anjo da Guarda atua com energia de cobrança e lucidez neste dia 4. A espiritualidade indica um momento em que não é mais possível transferir responsabilidades, fingir que certos problemas não existem ou esperar que o tempo resolva tudo sozinho. O dia pede consciência, postura firme e decisões baseadas na realidade, não na esperança de que tudo se ajeite sem esforço.

Situações que se repetem, especialmente aquelas que geram desgaste emocional ou sensação de estagnação, surgem como sinais claros de que algo precisa mudar. O Anjo da Guarda alerta que continuar insistindo nos mesmos erros pode trazer consequências mais duras nos próximos dias. Ouvir os sinais agora evita dores maiores depois.

No campo emocional, o dia favorece conversas francas, mesmo que desconfortáveis. Já na vida prática, o recado espiritual é agir com mais organização, cumprir compromissos e rever promessas feitas no impulso. A proteção existe, mas ela caminha junto com responsabilidade pessoal.

Touro

O Anjo da Guarda pede atenção aos apegos. Insistir em situações apenas por medo de perder o controle ou sair da zona de conforto pode estar impedindo avanços importantes. O dia favorece cortes conscientes, especialmente em relações ou hábitos que já não trazem segurança nem crescimento. É hora de entender que estabilidade também exige mudança.

Virgem

A cobrança espiritual está ligada à autocrítica excessiva e à sobrecarga. O Anjo da Guarda alerta que assumir mais do que é possível pode levar ao esgotamento. O dia pede organização emocional, limites claros e menos cobrança consigo mesmo. Nem tudo precisa estar perfeito para seguir em frente.

Aquário

O recado espiritual fala sobre coerência entre discurso e atitude. Ideias não colocadas em prática tendem a gerar frustração. O Anjo da Guarda orienta decisões mais concretas e menos adiamentos. O momento é propício para assumir responsabilidades e parar de fugir de compromissos que você mesmo escolheu.

