Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Anjo da Guarda pede urgência: reveja posturas repetidas e pare de adiar decisões importantes

Recado espiritual aponta necessidade de assumir consequências, rever posturas repetidas e parar de adiar decisões importantes

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 11:17

Urano e signos
Urano e signos Crédito: Imagem gerada por IA

O Anjo da Guarda atua com energia de cobrança e lucidez neste dia 4. A espiritualidade indica um momento em que não é mais possível transferir responsabilidades, fingir que certos problemas não existem ou esperar que o tempo resolva tudo sozinho. O dia pede consciência, postura firme e decisões baseadas na realidade, não na esperança de que tudo se ajeite sem esforço.

Leia mais

Imagem - Além das telas: Marcos Palmeira tem marca famosa e premiada de chocolate e laticínios

Além das telas: Marcos Palmeira tem marca famosa e premiada de chocolate e laticínios

Imagem - Conheça o app anti-pornografia que já tem 1 milhão de usuários e conta com botão de pânico

Conheça o app anti-pornografia que já tem 1 milhão de usuários e conta com botão de pânico

Imagem - FOTOS: Conheça Duda Nuza, influencer e estudante de nutrição que foi eleita Rainha do Carnaval de Salvador 2026

FOTOS: Conheça Duda Nuza, influencer e estudante de nutrição que foi eleita Rainha do Carnaval de Salvador 2026

Situações que se repetem, especialmente aquelas que geram desgaste emocional ou sensação de estagnação, surgem como sinais claros de que algo precisa mudar. O Anjo da Guarda alerta que continuar insistindo nos mesmos erros pode trazer consequências mais duras nos próximos dias. Ouvir os sinais agora evita dores maiores depois.

No campo emocional, o dia favorece conversas francas, mesmo que desconfortáveis. Já na vida prática, o recado espiritual é agir com mais organização, cumprir compromissos e rever promessas feitas no impulso. A proteção existe, mas ela caminha junto com responsabilidade pessoal.

Touro

O Anjo da Guarda pede atenção aos apegos. Insistir em situações apenas por medo de perder o controle ou sair da zona de conforto pode estar impedindo avanços importantes. O dia favorece cortes conscientes, especialmente em relações ou hábitos que já não trazem segurança nem crescimento. É hora de entender que estabilidade também exige mudança.

Filmes para o signo de Touro

O Diabo Veste Prada – Perseverança e foco material por Reprodução
As Patricinhas de Beverly Hills – Conforto, estilo e valores claros por Reprodução
Comer, Rezar, Amar – Prazer, autoconhecimento e experiências sensoriais por Reprodução
A Casa do Lago – Amor paciente e duradouro por Reprodução
Titanic – Amor intenso e apego emocional por Reprodução
Julie & Julia – Comida, dedicação e constância por Reprodução
Chocolate – Sensualidade e sabor como narrativa por Reprodução
Um Bom Ano – Vida simples, vinho e prazer por Reprodução
Meia-Noite em Paris – Nostalgia e apreciação da beleza por Reprodução
Cartas para Julieta – Romance com calma e emoção por Reprodução
1 de 10
O Diabo Veste Prada – Perseverança e foco material por Reprodução

Virgem

A cobrança espiritual está ligada à autocrítica excessiva e à sobrecarga. O Anjo da Guarda alerta que assumir mais do que é possível pode levar ao esgotamento. O dia pede organização emocional, limites claros e menos cobrança consigo mesmo. Nem tudo precisa estar perfeito para seguir em frente.

Filmes para o signo de Virgem

O Jogo da Imitação – Inteligência, método e foco por Reprodução
Spotlight – Investigação minuciosa por Reprodução
Zodíaco – Atenção obsessiva aos detalhes por Reprodução
A Chegada – Análise, linguagem e raciocínio por Reprodução
Moneyball – Dados, método e eficiência por Reprodução
O Talentoso Ripley – Controle e observação por Reprodução
Contágio – Organização e lógica por Reprodução
Sicario – Estratégia e precisão por Reprodução
Argo – Planejamento técnico sob pressão por Reprodução
Garota Exemplar – Planejamento meticuloso por Reprodução
1 de 10
O Jogo da Imitação – Inteligência, método e foco por Reprodução

Aquário

O recado espiritual fala sobre coerência entre discurso e atitude. Ideias não colocadas em prática tendem a gerar frustração. O Anjo da Guarda orienta decisões mais concretas e menos adiamentos. O momento é propício para assumir responsabilidades e parar de fugir de compromissos que você mesmo escolheu.

Filmes para o signo de Aquário

Matrix – Questionamento da realidade por Reprodução
Laranja Mecânica – Ruptura social por Reprodução
A Chegada – Comunicação fora do óbvio por Reprodução
Ela – Tecnologia e afeto por Reprodução
Blade Runner 2049 – Futuro e identidade por Reprodução
Donnie Darko – Pensamento alternativo por Reprodução
Ex Machina – Tecnologia e ética por Reprodução
Interestelar – Futuro e humanidade por Reprodução
Não Olhe para Cima – Crítica social e visão coletiva por Reprodução
Moonlight – Identidade fora de padrões por Reprodução
1 de 10
Matrix – Questionamento da realidade por Reprodução

Mensagem do dia

A proteção espiritual se fortalece quando você assume o controle da própria vida. O Anjo da Guarda lembra que escolhas conscientes hoje evitam arrependimentos amanhã.

Mais recentes

Imagem - Estudo elimina câncer de pâncreas em ratos, mas eficácia em humanos ainda é incerta; saiba

Estudo elimina câncer de pâncreas em ratos, mas eficácia em humanos ainda é incerta; saiba
Imagem - Quando tudo conspira a favor: 4 signos entram em um dia de pura abundância nesta quarta-feira (4 de fevereiro)

Quando tudo conspira a favor: 4 signos entram em um dia de pura abundância nesta quarta-feira (4 de fevereiro)
Imagem - Ivete Sangalo mostra rotina de treinos em preparação para maratona de Carnaval

Ivete Sangalo mostra rotina de treinos em preparação para maratona de Carnaval

MAIS LIDAS

Imagem - Atacante baiano vive melhor fase da carreira em clube europeu: ‘Muito esforço’
01

Atacante baiano vive melhor fase da carreira em clube europeu: ‘Muito esforço’

Imagem - Oportunidade à vista: Os caminhos profissionais de 3 signos terão uma virada a partir desta quarta (4 de fevereiro)
02

Oportunidade à vista: Os caminhos profissionais de 3 signos terão uma virada a partir desta quarta (4 de fevereiro)

Imagem - Entre a primeira CNH e um carro de R$ 309 mil: Rayssa Leal vive fase de estreia ao volante
03

Entre a primeira CNH e um carro de R$ 309 mil: Rayssa Leal vive fase de estreia ao volante

Imagem - A vida finalmente começa a fluir com menos esforço para 3 signos depois desta quarta-feira (4 de fevereiro)
04

A vida finalmente começa a fluir com menos esforço para 3 signos depois desta quarta-feira (4 de fevereiro)