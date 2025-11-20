Adolescente é apreendido suspeito de envolvimento na morte de jovem do Nordeste de Amaralina

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 20 de novembro de 2025 às 16:26
Um adolescente de 16 anos, apontado como um dos autores do homicídio de Williams Nogueira dos Santos Silva, 28 anos, que teve o corpo abandonado em Aratu, em Simões Filho, foi apreendido na quarta-feira (19), na localidade de Ilha de São João, no município da Região Metropolitana de Salvador (RMS).
Segundo a Polícia Civil, o menor foi encontrado em uma residência. Após passar por exame de corpo de delito, ele será encaminhado à Fundação da Criança e do Adolescente (Fundac), onde ficará à disposição da Justiça. A PC também informou que segue as buscas por outros suspeitos de envolvimento no crime.
De acordo com as investigações, no último sábado (15), traficantes invadiram o templo religioso em Simões filho onde Williams Nogueira estava e o sequestraram. Williams foi agredido e morto em uma área de matagal. Seu corpo foi encontrado na segunda-feira (17), em uma área de desova na região.
Williams Nogueira foi encontrado morto em Simões Filho
Antes de ser morto e ter o corpo abandonado no bairro de Aratu, em Simões Filho, Williams chegou a ser fotografado por seus assassinos. De acordo com informações de um policial, traficantes do Bonde do Maluco, que sequestraram a vítima apenas por ser morador do Nordeste de Amaralina, o obrigaram a fazer o sinal de 3 com as mãos em referência ao grupo. O CORREIO já mostrou em reportagem que pessoas sem qualquer envolvimento com o crime são mortas "pelo bairro onde moram".
A morte do jovem gerou forte comoção no bairro. Pelas redes sociais, amigos, familiares e até pessoas que apenas conheciam Williams lamentaram a sua morte e a crueldade de toda ação criminosa.
"Meu primo era menino do bem, gentil, carinhoso e trabalhador. Ele não merecia tamanha covardia. Ele estava apenas prestando serviço para a religião dele, foi morto injustamente. Ele não era envolvido com nada. Era morador, nascido e criado no Nordeste de Amaralina. Ele foi vítima", escreveu uma mulher que se identificou como familiar.