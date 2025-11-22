Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Veja os bairros de Salvador que registraram mais chuva nas últimas horas

Volume de chuva ultrapassou esperado para novembro, mas há sinal de que frente fria está passando

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 07:56

Tempo fechado em Salvador
Tempo fechado em Salvador Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

Salvador voltou a registrar acumulados de chuva até a manhã deste sábado (22), segundo boletim da Codesal emitido às 7h. O maior volume das últimas 24 horas foi medido em Praia do Flamengo – Parque das Dunas, que somou 59 mm. Logo depois aparecem Nova Brasília, com 56,2 mm, e Patamares, que registrou 54,7 mm no período.

Embora o recorte de 24h concentre os dados mais relevantes para o impacto imediato na cidade, os acumulados maiores se destacam quando observadas janelas mais longas. Bairros como Arenoso, Nova Brasília e São Marcos - Baixa de Santa Rita vêm liderando os índices ao longo da semana e já ultrapassam com folga a média histórica de novembro.

Chuva gerou diversos pontos de alagamento em Salvador

Ruas no Rio Vermelho ficaram debaixo d´água por Raquel Saraiva
No Vale do Canela, o nível do Rio Seixos subiu; motoristas tiveram de descer Viaduto da Gabriela pela contramão por auto-upload
Motoristas tiveram de enfrentar alagamentos de principais avenidas da cidade por Reprodução
Alagamentos atingiram diversas partes da capital por Reprodução
Alagamentos atingiram diversas partes da capital por Reprodução
Alagamentos atingiram diversas partes da capital por Reprodução
Rio Vermelho registrou alagamento em avenidas  por Raquel Saraiva
Diversas vias ficaram inundadas após alto volume de chuvas por Reprodução
1 de 8
Ruas no Rio Vermelho ficaram debaixo d´água por Raquel Saraiva

Nas últimas 48h, o volume mais alto foi novamente em Arenoso, que chegou a 144,6 mm, seguido por Nova Brasília (133,6 mm) e Patamares (131,8 mm). O cenário se repete tanto no recorte de 72h quanto no de 96h, consolidando Arenoso como ponto de maior instabilidade recente.

No acumulado do mês, Nova Brasília já soma 296,2 mm, superando não só a normal climatológica de novembro em Salvador (108,2 mm), como também o total registrado pela estação do Inmet em Ondina (240 mm). Arenoso aparece logo depois, com 285 mm, enquanto São Marcos – Baixa de Santa Rita ultrapassa 266 mm.

Leia mais

Imagem - Salvador tem ventos de 80 km/h e 110 milímetros de chuva em apenas 2 horas

Salvador tem ventos de 80 km/h e 110 milímetros de chuva em apenas 2 horas

Imagem - Cidade da Bahia registra maior volume de chuva do Brasil; Salvador aparece em 3º

Cidade da Bahia registra maior volume de chuva do Brasil; Salvador aparece em 3º

Imagem - Bahia dispara alerta de chuva pelo WhatsApp; 344 municípios estão em risco

Bahia dispara alerta de chuva pelo WhatsApp; 344 municípios estão em risco

Chuva diminui

Nos intervalos menores - 6h e 1h - os volumes foram bem mais baixos, com Ilha dos Frades registrando 6,8 mm e Plataforma, 6,6 mm, no período de 6 horas. Em 1h, os acumulados ficaram abaixo de 1 mm, indicando chuva fraca na virada da madrugada.

Os dados mostram que, apesar de a chuva ter oscilado nos recortes mais curtos, bairros da faixa central e do miolo de Salvador continuam acumulando grandes volumes ao longo dos últimos dias, elevando o risco de alagamentos, deslizamentos e outros efeitos típicos do período chuvoso. Na última hora, contudo, a chuva diminuiu na maior parte da capital. A previsão, contudo, ainda indica chance de chuvas ao longo do sábado e até o domingo (23). 

Tags:

Chuva Salvador Chuvas

Mais recentes

Imagem - Trecho da BR-116 na Bahia é liberado após cratera se abrir na rodovia

Trecho da BR-116 na Bahia é liberado após cratera se abrir na rodovia
Imagem - Salvador tem ventos de 80 km/h e 110 milímetros de chuva em apenas 2 horas

Salvador tem ventos de 80 km/h e 110 milímetros de chuva em apenas 2 horas
Imagem - Cidade da Bahia registra maior volume de chuva do Brasil; Salvador aparece em 3°

Cidade da Bahia registra maior volume de chuva do Brasil; Salvador aparece em 3°

MAIS LIDAS

Imagem - Sem cumprir exigências, Mirassol pode perder vaga na Libertadores e beneficiar Bahia
01

Sem cumprir exigências, Mirassol pode perder vaga na Libertadores e beneficiar Bahia

Imagem - Antes da data final: governo antecipa obrigatoriedade de nova identidade para grupo
02

Antes da data final: governo antecipa obrigatoriedade de nova identidade para grupo

Imagem - Veja o que o Vitória precisa fazer nas rodadas finais da Série A para escapar do rebaixamento
03

Veja o que o Vitória precisa fazer nas rodadas finais da Série A para escapar do rebaixamento

Imagem - Bolsonaro tentou romper tornozeleira, diz Moraes em decisão que determinou prisão
04

Bolsonaro tentou romper tornozeleira, diz Moraes em decisão que determinou prisão