TEMPO

Veja os bairros de Salvador que registraram mais chuva nas últimas horas

Volume de chuva ultrapassou esperado para novembro, mas há sinal de que frente fria está passando

Carol Neves

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 07:56

Tempo fechado em Salvador Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

Salvador voltou a registrar acumulados de chuva até a manhã deste sábado (22), segundo boletim da Codesal emitido às 7h. O maior volume das últimas 24 horas foi medido em Praia do Flamengo – Parque das Dunas, que somou 59 mm. Logo depois aparecem Nova Brasília, com 56,2 mm, e Patamares, que registrou 54,7 mm no período.

Embora o recorte de 24h concentre os dados mais relevantes para o impacto imediato na cidade, os acumulados maiores se destacam quando observadas janelas mais longas. Bairros como Arenoso, Nova Brasília e São Marcos - Baixa de Santa Rita vêm liderando os índices ao longo da semana e já ultrapassam com folga a média histórica de novembro.

Chuva gerou diversos pontos de alagamento em Salvador 1 de 8

Nas últimas 48h, o volume mais alto foi novamente em Arenoso, que chegou a 144,6 mm, seguido por Nova Brasília (133,6 mm) e Patamares (131,8 mm). O cenário se repete tanto no recorte de 72h quanto no de 96h, consolidando Arenoso como ponto de maior instabilidade recente.

No acumulado do mês, Nova Brasília já soma 296,2 mm, superando não só a normal climatológica de novembro em Salvador (108,2 mm), como também o total registrado pela estação do Inmet em Ondina (240 mm). Arenoso aparece logo depois, com 285 mm, enquanto São Marcos – Baixa de Santa Rita ultrapassa 266 mm.

Chuva diminui

Nos intervalos menores - 6h e 1h - os volumes foram bem mais baixos, com Ilha dos Frades registrando 6,8 mm e Plataforma, 6,6 mm, no período de 6 horas. Em 1h, os acumulados ficaram abaixo de 1 mm, indicando chuva fraca na virada da madrugada.