Trecho da BR-116 na Bahia é liberado após cratera se abrir na rodovia

Obras emergenciais foram feitas pelo Dnit durante a noite

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 08:11

Dnit fez obras de emergência no local Crédito: Divulgação

O fluxo na BR-116 foi restabelecido nos dois sentidos na altura de Tucano, no norte da Bahia, após a conclusão das obras emergenciais em uma cratera no trecho conduzidas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). A liberação ocorreu por volta de 0h30 deste sábado (22), encerrando mais de 12 horas de interdição.

A interrupção havia começado na manhã de sexta-feira (21), quando uma erosão causada pelas chuvas intensas abriu uma cratera nas proximidades do povoado de Tracupá. Segundo o Dnit, o volume de água arrastou sedimentos que acabaram bloqueando a vazão do bueiro existente no km 296, o que levou ao rompimento do aterro e ao colapso da pista.

Desde o início do problema, equipes e máquinas trabalharam de forma contínua para recuperar o trecho. Caçambas e uma escavadeira foram utilizadas para recompor a estrutura da rodovia e garantir condições mínimas de segurança para a retomada do tráfego. Imagens do serviço foram divulgadas pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, nas redes sociais. "O Jornal Nacional noticiou os danos que as chuvas provocaram hoje na BR 116 em Tucano na Bahia. Aproveito para apresentar que trabalhamos hoje mesmo para consertar o que as chuvas destruíram", escreveu.