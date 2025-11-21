EROSÃO

Trecho de pista desaba e passagem de veículos é bloqueada na BR-116

Desmoronamento aconteceu em Tucano (BA), no final da manhã de sexta (21)

Maysa Polcri

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 14:04

Desmoronamento de trecho da BR-116 provoca transtornos Crédito: Reprodução

O tráfego de veículos precisou ser bloqueado no km 290 da BR-116, na altura de Tucano, no nordeste baiano, após parte da pista desabar por conta das fortes chuvas, nesta sexta-feira (21). Registros feitos por motoristas mostram que uma grande cratera se formou, provocando o desmoronamento de quase toda a pista.

O desabamento aconteceu por volta das 11 horas, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O órgão orienta que os usuários da rodovia mudem a rota para a BA 233, através da estrada de Biritinga que liga as cidades baianas de Serrinha a Nova Soure.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), que é responsável pela rodovia desde a saída da ViaBahia, foi acionado para fazer os reparos. Duas horas após o desmoronamento, ainda não havia previsão para a liberação da rodovia.