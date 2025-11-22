CLIMA

Fim de semana de chuva? Confira a previsão do tempo em Salvador

Clima deve seguir instável após temporal que causou caos durante a semana

Yan Inácio

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 11:05

Dia de chuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Salvador deve seguir com tempo instável ao longo do fim de semana, segundo previsão da Defesa Civil (Codesal). A capital baiana registra chuvas fortes desde quinta-feira (20) devido à atuação de uma frente fria no litoral, que mantém o céu carregado e aumenta o risco de alagamentos e deslizamentos.

A previsão é de chuvas frequentes ainda nesta sexta (21) e no sábado (22), além de ventos moderados a fortes. No domingo (23), o clima apresenta leve melhora, mas ainda há possibilidade de pancadas isoladas e temperaturas que podem chegar a 29°C.

Chuva gerou diversos pontos de alagamento em Salvador 1 de 8

Sábado (22)

No sábado, o céu deve variar entre nublado e parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas isoladas. A chance de precipitação é de 60%, com ventos moderados de até 20 km/h. As temperaturas ficam entre 21°C e 29°C, e o índice UV sobe para 6 e 7 (alto).

Domingo (23)

O domingo deve apresentar uma leve melhora, com céu parcialmente nublado e possibilidade de chuva ao longo do dia. A probabilidade de chuva é de 50%, com ventos moderados de 25 km/h. As temperaturas variam entre 22°C e 29°C, e o índice UV atinge valores muito altos, entre 8 e 10.