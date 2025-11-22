Acesse sua conta
Fim de semana de chuva? Confira a previsão do tempo em Salvador

Clima deve seguir instável após temporal que causou caos durante a semana

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 11:05

Dia de chuva em Salvador
Dia de chuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Salvador deve seguir com tempo instável ao longo do fim de semana, segundo previsão da Defesa Civil (Codesal). A capital baiana registra chuvas fortes desde quinta-feira (20) devido à atuação de uma frente fria no litoral, que mantém o céu carregado e aumenta o risco de alagamentos e deslizamentos.

A previsão é de chuvas frequentes ainda nesta sexta (21) e no sábado (22), além de ventos moderados a fortes. No domingo (23), o clima apresenta leve melhora, mas ainda há possibilidade de pancadas isoladas e temperaturas que podem chegar a 29°C.

Chuva gerou diversos pontos de alagamento em Salvador

Ruas no Rio Vermelho ficaram debaixo d´água por Raquel Saraiva
No Vale do Canela, o nível do Rio Seixos subiu; motoristas tiveram de descer Viaduto da Gabriela pela contramão por auto-upload
Motoristas tiveram de enfrentar alagamentos de principais avenidas da cidade por Reprodução
Alagamentos atingiram diversas partes da capital por Reprodução
Alagamentos atingiram diversas partes da capital por Reprodução
Alagamentos atingiram diversas partes da capital por Reprodução
Rio Vermelho registrou alagamento em avenidas  por Raquel Saraiva
Diversas vias ficaram inundadas após alto volume de chuvas por Reprodução
1 de 8
Ruas no Rio Vermelho ficaram debaixo d´água por Raquel Saraiva

Sábado (22)

No sábado, o céu deve variar entre nublado e parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas isoladas. A chance de precipitação é de 60%, com ventos moderados de até 20 km/h. As temperaturas ficam entre 21°C e 29°C, e o índice UV sobe para 6 e 7 (alto).

Domingo (23)

O domingo deve apresentar uma leve melhora, com céu parcialmente nublado e possibilidade de chuva ao longo do dia. A probabilidade de chuva é de 50%, com ventos moderados de 25 km/h. As temperaturas variam entre 22°C e 29°C, e o índice UV atinge valores muito altos, entre 8 e 10.

A Codesal reforça que, em caso de emergência, a população deve ligar para o número 199.

