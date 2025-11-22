Vai jogar na loteria? Números poderosos para cada signo neste sábado (22) prometem sorte, clareza e viradas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 22 de novembro de 2025 às 06:30
Esta sexta-feira, 21 de novembro, chega com uma vibração expansiva e cheia de clareza. Depois de alguns dias emocionalmente intensos, o céu finalmente abre um portal de lucidez. O Sol segue firme em Sagitário, aquecendo a coragem, iluminando verdades internas e cutucando cada signo a dar passos mais ousados.
Se você está pensando em fazer uma fezinha na loteria neste sábado (22), vale a pena olhar para o céu antes de preencher o volante. O dia nasce com uma vibração totalmente diferente da correria dos últimos dias: menos velocidade, mais profundidade. É como se o Universo abrisse uma brecha para reorganizar sentimentos, ajustar intenções e ouvir aquela intuição que você vive ignorando.
A grande responsável por esse clima mais sensível é a Lua em Peixes, que se conecta com Netuno e recebe a influência de Mercúrio. O resultado? Um sábado carregado de percepção emocional, criatividade, sensibilidade e, ao mesmo tempo, lucidez. É aquele tipo de dia em que você finalmente entende o que sente e por que sente.
Não é energia para grandes ações, mas para clarezas importantes. Você ganha espaço para reavaliar prioridades, fechar ciclos internos e enxergar pessoas e situações com outros olhos. E é justamente essa mistura de intuição + discernimento que inspira até os números da sorte de cada signo.
No amor, o sábado favorece conversas íntimas e sinceras. No trabalho, surgem ideias que podem mudar seu rumo daqui para frente. Espiritualmente, é dia de limpeza, interpretação de sinais e sonhos que parecem recados.
Veja as características dos signos
As 3 qualidades de cada signo
O sábado chega cheio de significado e o que você sente hoje pode orientar decisões importantes para os próximos dias. Se for apostar, aposte também na sua intuição. Hoje, ela vale ouro.