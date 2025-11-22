Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prisão de Bolsonaro movimenta famosos; web reage com memes, críticas e comemorações

Artistas, apresentadores e políticos se dividiram entre celebrações, ironias e indignação após a detenção preventiva do ex-presidente

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 11:34

Prisão de Bolsonaro divide famosos entre festa, ironia e indignação
Prisão de Bolsonaro divide famosos entre festa, ironia e indignação Crédito: Reprodução

A prisão preventiva de Jair Bolsonaro, na manhã deste sábado (22), repercutiu imediatamente entre celebridades e influenciadores. Enquanto parte dos famosos comemorou abertamente a decisão, outros classificaram o ato como perseguição política.

Nas redes sociais, Titi Müller foi uma das primeiras a se manifestar. A apresentadora publicou cedo um vídeo com a legenda “grande dia”, resgatando o momento em que, durante o Rock in Rio de 2019, o público protestou contra Bolsonaro durante uma transmissão ao vivo no Multishow.

Veja registros de Jair Bolsonaro com a tornozeleira eletrônica

Jair Bolsonaro, neste domingo (3), em chamada com o filho Flávio Bolsonaro por Reprodução/ Instagram
Ele também foi filmado com a tornozeleira eletrônica, em casa, enquanto fazia chamada com o filho Flávio Bolsonaro por Reprodução
A chamada foi transmitida durante o ato em Copacabana por Divulgação
O ex-presidente Jair Bolsonaro posou ao lado do deputado Filipe Barros com a tornozeleira eletrônica exposta durante sua ida à Câmara de Deputados, no último dia 21 por Reprodução
Na saída da Câmara, Bolsonaro mostrou tornozeleira eletrônica por Wilton Júnior/ Estadão Conteúdo
Jair Bolsonaro mostra tornozeleira eletrônica  por Reprodução/ CNN
Ele também foi fotografado ao lado da família usando a tornozeleira eletrônica por Reprodução
Bolsonaro passou a usar tornozeleira após decisão do Supremo Tribunal Federal, através do ministro Alexandre de Moraes por Wilson Junior/Estadão Conteúdo
1 de 8
Jair Bolsonaro, neste domingo (3), em chamada com o filho Flávio Bolsonaro por Reprodução/ Instagram

Quem também apostou na ironia foi Maria Bopp, a “Blogueirinha do Fim do Mundo”. Em vídeo, ela declarou que “não ia comemorar”, defendendo que o país precisava de união. Segundos depois, aparece pulando e dançando axé.

Entre as reações mais efusivas, Alexandre Frota (PDT) compartilhou um vídeo de IA que simula Bolsonaro chorando em uma cela. A autora global Lícia Manzo entrou na onda dos memes e publicou a foto do ex-presidente com os dizeres “absolute presidiário”.

Do outro lado, houve quem reagisse com indignação. O ator e deputado Mário Frias (PL-SP) classificou a detenção como “vingança mórbida”. Segundo ele, o ato faz parte de um projeto “cruel, ilegal e imoral”: “É uma vingança de um sistema adoecido pela inveja e pelo ódio contra um homem que teve a coragem de enfrentar a velha política”, afirmou em vídeo.

Em clima de comemoração, José de Abreu, conhecido por atritos públicos com a família Bolsonaro, publicou um vídeo estourando champanhe ao som do Hino Nacional.

Leia mais

Moraes nega pedido de prisão domiciliar humanitária para Bolsonaro

Após ser preso, Bolsonaro vai passar por audiência de custódia; veja próximos passos

'A gente vai reagir': o vídeo de Flávio Bolsonaro que levou o pai à prisão

Bolsonaro tentou romper tornozeleira, diz Moraes em decisão que determinou prisão

A prisão preventiva foi decretada na reta final do processo que investiga a trama golpista. Bolsonaro estava em regime domiciliar desde 4 de agosto e foi levado pela Polícia Federal sob justificativa de “garantia da ordem pública”.

A decisão ocorreu após a convocação de uma vigília feita por Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente, para a noite deste sábado, movimento visto pelas autoridades como potencial risco de mobilização.

Leia mais

Imagem - Pix da sorte! Cinco signos podem receber surpresas financeiras neste sábado (22 de novembro)

Pix da sorte! Cinco signos podem receber surpresas financeiras neste sábado (22 de novembro)

Imagem - Quem é Callum Turner, o noivo de Dua Lipa que não veio ao Brasil com a cantora

Quem é Callum Turner, o noivo de Dua Lipa que não veio ao Brasil com a cantora

Imagem - Mãe de Creo é internada na UTI e equipe detalha estado de saúde; peão decide permanecer no reality

Mãe de Creo é internada na UTI e equipe detalha estado de saúde; peão decide permanecer no reality

Tags:

Jair Bolsonaro

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Maíra Cardi presenteia babás com iPhones 17 e relembra apoio a ex-funcionários

Maíra Cardi presenteia babás com iPhones 17 e relembra apoio a ex-funcionários
Imagem - 3 signos entram hoje (22 de novembro) em um ciclo de sorte tão incrível que nada parece capaz de atrapalhar

3 signos entram hoje (22 de novembro) em um ciclo de sorte tão incrível que nada parece capaz de atrapalhar

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda deste sábado (22 de novembro) traz recado do céu para 3 signos: não tenha mais dúvida, alguém lá de cima cuida de você
01

Anjo da Guarda deste sábado (22 de novembro) traz recado do céu para 3 signos: não tenha mais dúvida, alguém lá de cima cuida de você

Imagem - Vai jogar na loteria? Números poderosos para cada signo neste sábado (22) prometem sorte, clareza e viradas
02

Vai jogar na loteria? Números poderosos para cada signo neste sábado (22) prometem sorte, clareza e viradas

Imagem - 4 signos vivem uma fase de sorte durante a temporada de Sagitário, a partir de hoje (21 de novembro)
03

4 signos vivem uma fase de sorte durante a temporada de Sagitário, a partir de hoje (21 de novembro)

Imagem - Casal é encontrado morto dentro de carro em estacionamento de supermercado na Bahia
04

Casal é encontrado morto dentro de carro em estacionamento de supermercado na Bahia