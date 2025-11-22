Pix da sorte! Cinco signos podem receber surpresas financeiras neste sábado (22 de novembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 22 de novembro de 2025 às 10:57
O sábado (22) começa com uma onda poderosa de prosperidade envolvendo Vênus e Júpiter, dois astros diretamente associados à expansão, abundância e boas oportunidades financeiras. A astrologia indica que o dia pode trazer movimentações rápidas de dinheiro, resoluções de pendências antigas e até aquele famoso pix surpresa que chega quando ninguém espera. Para alguns signos, o céu abre um período de sorte incomum, capaz de destravar situações paradas e gerar pequenos ou grandes ganhos repentinos.
Touro inicia o dia com a lua favorecendo diretamente o setor financeiro. A energia ilumina caminhos antes travados e permite que valores atrasados finalmente sejam liberados. O taurino também pode receber um presente ou uma ajuda espontânea de alguém próximo, o que aumenta ainda mais a chance de um pix inesperado cair na conta.
Leão surfa em uma maré de conquistas graças à atuação de Júpiter. A posição do planeta destaca recompensas ligadas a esforços antigos. Convites profissionais, bônus e propostas de parceria entram no radar e podem gerar um retorno financeiro imediato. Para os leoninos, o dia é ideal para negociar valores e aceitar oportunidades de curto prazo.
Os signos no trabalho
Escorpião vive um sábado de desbloqueio financeiro. A energia do céu facilita conversas, liberações e acordos que estavam emperrados. Existe também uma forte possibilidade de que o escorpiano receba dinheiro que já nem lembrava mais, como devoluções, pequenos créditos ou ajustes de contas.
Sagitário aparece entre os mais favorecidos. O encontro de Vênus com Júpiter amplia a sorte do signo e cria um campo de expansão material. O sagitariano tem chance de receber um pix simbólico, porém significativo, do tipo que chega na hora certa e resolve um detalhe importante do dia. É uma energia típica de surpresa boa.
Peixes encerra a lista dos mais beneficiados com uma intuição extremamente afiada que pode se transformar em decisão financeira certeira. O pisciano pode fechar uma pequena oportunidade de renda, resolver um problema material ou receber ajuda sem precisar pedir. Os sinais aparecem de forma delicada, mas rendem resultados concretos.
A mensagem do céu para este sábado é simples e direta. Quem se mantém aberto ao movimento da vida recebe antes. Se surgir um sinal, uma ideia rápida ou uma oportunidade inesperada, vale abraçar sem hesitar. A energia do dia favorece quem confia e se permite arriscar com sabedoria.