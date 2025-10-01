LEÃO REFORÇADO

Vitória tem retornos importantes e novidade entre os relacionados para duelo contra o Ceará

Kike Saverio é relacionado pela primeira vez, Rúben Ismael volta após dois meses e Dudu e Pepê reforçam a equipe de Jair Ventura

Pedro Carreiro

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 19:53

Dudu, Kike Saverio e Pepê estão entre os relacionados para a partida contra o Ceará Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória finalizou, na tarde desta quarta-feira (1º), a preparação para o confronto direto contra o Ceará, válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece nesta quinta-feira (2), às 19h, no Barradão, em Salvador, e marca a estreia de Jair Ventura diante da torcida colossal. Para conseguir seus primeiros pontos no comando da equipe, o treinador contará com reforços importantes para o jogo.

A lista de relacionados de 23 relacionados traz novidades importantes. O equatoriano Kike Saverio, foi convocado pela primeira vez e pode estrear com a camisa rubro-negra. Outra novidade na lista é o volante Rúben Ismael, recuperado de uma artroscopia no joelho direito. O português estava afastado havia dois meses e só havia disputado 16 minutos pelo Vitória, no empate contra o Palmeiras.

Além deles, os meias Dudu e Pepê voltam a ficar à disposição após cumprirem suspensão na rodada passada. Em contrapartida, seguem fora Fabri, Jamerson e o goleiro Fintelman, ainda em recuperação de problemas físicos.

No último treino antes do confronto com o Ceará, Jair Ventura levou todo o elenco ao gramado do Barradão. A atividade começou com a tradicional roda de bobo realizada na área suplementar do campo principal, seguida por exercícios de ativação comandados pelo preparador físico Juninho Nogueira.

Em seguida, o técnico dividiu os jogadores em grupos e promoveu um trabalho tático, alternando simulações de situações de jogo e aplicação das estratégias traçadas para a partida. Depois, o treino foi dividido em duas etapas. Na primeira, em formato de 10 contra 10, o foco esteve nas bolas paradas defensivas, com ênfase no posicionamento, na ocupação dos espaços dentro da área e na neutralização das investidas adversárias.

Na segunda parte, apenas os titulares permaneceram em campo para treinar bolas paradas ofensivas, com repetições de cobranças de escanteios e faltas, a fim de ajustar os movimentos ensaiados. Enquanto isso, os demais atletas participaram de jogos em campo reduzido sob orientação do auxiliar técnico Emílio Faro, com o suporte de Rodrigo Chagas e Cléber dos Santos.