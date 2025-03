PÂNICO

'No fogo cruzado': frentistas e moradores precisaram correr em tiroteio na Paralela

Troca de tiros acontece na parte central da avenida, no sentido Centro

Wendel de Novais

Publicado em 14 de março de 2025 às 11:28

Tiroteio começou via central da avenida, poucos antes da Estação Flamboyant do metrô Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Por volta das 7h, os barulhos de buzinas já comuns à Avenida Paralela em horário de pico foram sobrepostos por uma sequência de disparos que assombrou quem mora e trabalha no local, na manhã desta sexta-feira (14). O tiroteio começou na via central da avenida, no sentido Centro, poucos antes da Estação Flamboyant do metrô, e se estendeu por cerca de 300 metros até a Avenida Mário Sérgio Pontes Paiva, que dá acesso à Paralela.

No meio do caminho, o tiroteio fez moradores que saíam de casa se abrigarem dentro dos condomínios e provocou correria em um posto de gasolina. Um porteiro, que prefere não se identificar, conta que pessoas que estavam na frente da guarita de um prédio correram abaixadas para dentro do local com medo de serem atingidas.>

“A gente ouviu um primeiro barulho forte e não identificou que era tiroteio. Depois, veio a rajada e o desespero começou porque todo mundo ficou no fogo cruzado. Duas moradoras que estavam na porta de sair voltaram correndo abaixadas. A gente, que também ficou com medo, se agachou também para não tomar tiro”, lembra o porteiro.>

Uma correria ainda maior foi registrada em um posto de gasolina que fica perto do local onde houve o tiroteio, como lembra um frentista. “Correu frentista, cliente, todo mundo. Foram muitos tiros, eu não consegui contar. Quem estava com carro, largou e entrou nas lojas, na barbearia onde deu para se esconder porque isso aqui virou um terror”, fala ele, que também pede para não revelar o nome.>

Ainda segundo a fonte, o trânsito estava lento quando a ocorrência aconteceu, o que deixou o local um caos. “Estava parado, como sempre é nesse horário. Os carros ficaram no meio dos tiros e só as motos que conseguiram voltar na contramão. Ainda assim, pegou na menina que não tinha nada a ver”, completa o frentista.>