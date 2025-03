ASSISTA

'Se abaixa!': vídeo mostra troca de tiros que terminou com suspeito morto e dentista baleada na Paralela

Registro flagrou momento em que PM desce de viatura e suspeito atira



Carol Neves

Wendel de Novais

Publicado em 14 de março de 2025 às 12:54

Um vídeo filmado por um motorista dentro do carro mostra o momento em que se inicia o tiroteio entre suspeitos e policiais na Avenida Paralela, em Salvador, na manhã desta sexta-feira (14). A troca de tiros foi por volta das 7h20 de hoje. Um suspeito foi morto e uma dentista, que estava de passageira em uma moto, foi baleada no peito. Um homem que estava dentro de um carro,também ficou ferido com estilhaços de vidro no braço e já recebeu atendimento médico.>

De início, o vídeo mostra um movimento aparentando tranquilidade na Paralela, uma das avenidas mais movimentadas da capital baiana. No som do motorista, uma música do Bee Gees. Uma viatura da PM surge então à esquerda, cortando o tráfego. O veículo se distancia à frente do carro da pessoa que filma, até que mais à frente o trânsito para e se aproximam de novo. Nesse momento, um policial abre a porta da viatura e desce agachado, com arma em punho.>

De camisa verde, um suspeito aparece, à esquerda do vídeo, atirando. O PM atira também. "Eita porra", comenta o motorista que faz a filmagem, ao notar o que acontecia. Os tiros aumentam de intensidade. "Se abaixa, vei", diz uma orientação. Um homem de camisa azul passa correndo à direita, assim como outro PM. O primeiro policial aparece em seguida correndo na direção do carro de onde é feita a filmagem, passando por ele. Assista: >

Dentista baleada passa por cirurgia>

A passageira do mototáxi que foi baleada durante um tiroteio na Avenida Paralela, na manhã desta sexta-feira (14), é a cirurgiã-dentista Larissa Azevedo Pinheiro, de 28 anos, que está internada no Hospital Roberto Santos depois de passar por uma cirurgia.>

Segundo informação da TV Bahia, foram mais de 2 horas de cirurgia e agora Larissa aguarda vaga na UTI do hospital. A dentista foi baleada no peito, com perfuração no pulmão e no tórax. A jovem precisa de doação de sangue. >

Larissa estava a caminho do trabalho e pegou o mototáxi em Lauro de Freitas e desceria na Rodoviária. Na altura do Trobogy, os disparos começaram e tanto ela quanto o motociclista desceram do veículo. O tiro que atingiu a dentista aparentemente foi disparado por um suspeito em fuga, segundo relatos de testemunhas. "Ele atirou de costas", relatou o mototaxista em entrevista à TV Bahia. "Ele passou correndo, e ela tentava se abaixar". Ferida, Larissa imediatamente perdeu a consciência. Os policiais socorreram a vítima em estado grave para o hospital - ela precisou ser reanimada ao chegar à unidade. >

Bandidos envolvidos em outros crimes>

O carro que foi abandonado no meio da Avenida Paralela por quatro criminosos que trocaram tiros com a polícia estava sendo monitorado há um dia. Isso porque os criminosos cometeram ao menos dois homicídios em cerca de 24 horas. O primeiro deles ocorreu em frente à Praia da Preguiça, na madrugada de quinta-feira (13), enquanto o segundo aconteceu em Lauro de Freitas, no bairro de Itinga, na madrugada desta sexta.>