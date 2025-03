LUTO

Prefeito de Itamari lamenta morte de dentista baleada em tiroteio na Paralela

Dr. Tom (Avante) publicou nota de pesar no Instagram

O prefeito de Itamari, no sul da Bahia, lamentou a morte de Larissa Azevedo Pinheiro , cirurgiã-dentista morta após ter sido baleada em tiroteio na Avenida Paralela, em Salvador. No Instagram, Everton Vasconcelos (Avante), conhecido como Dr. Tom, publicou uma nota de pesar. >

"Nossa cidade, com profunda tristeza, recebe a terrível notícia do falecimento de Larissa Azevedo Pinheiro. Essa guerreira lutou até o fim, mas nos deixou neste dia. Deus a recolheu para os Seus braços", escreveu. >

Larissa foi atingida no tórax e teve o pulmão perfurado pelo disparo. A cirurgiã-dentista estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Roberto Santos. Ela chegou a passar por uma cirurgia de mais de 2 horas após o disparo, mas o estado de saúde era considerado gravíssimo. A morte aconteceu no sábado (22).>