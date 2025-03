VIOLÊNCIA

Não foi o primeiro: relembre outros tiroteios que causaram pânico na Avenida Paralela

Episódio mais recente deixou um suspeito morto e uma mulher ferida

Maysa Polcri

Publicado em 15 de março de 2025 às 05:30

Tiroteio causou pânico e trânsito nesta sexta-feira (14) Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Perseguições policiais, mortes, moradores acordados com tiroteios e susto dentro de veículos. Qual lugar vem a sua mente? Muito provavelmente não seja uma das vias mais movimentadas de Salvador. Mas episódios como esses têm se tornado cada vez mais comuns na Avenida Luís Viana Filho, a Paralela. No mais recente deles, uma perseguição policial terminou com um suspeito morto e uma mulher ferida. >

Na manhã de sexta-feira (14), um tiroteio entre suspeitos e policiais teve início na via central da avenida no sentido Centro, pouco antes da Estação Flamboyant do metrô. Quatro homens que estavam em um veículo com a placa clonada abandonaram o carro e tentaram fugir a pé. A perseguição se estendeu por cerca de 300 metros até a Avenida Mário Sérgio Pontes Paiva. >

Dos suspeitos, um morreu, outro foi preso e dois fugiram. Uma mulher que era passageira de um mototáxi foi ferida e encaminhada a uma unidade de saúde. A perseguição provocou pânico entre quem estava na localidade e retenção de trânsito durante quilômetros.>

Horas após o tiroteio, foi confirmado que o carro estava sendo monitorado há um dia. Isso porque os criminosos cometeram ao menos dois homicídios em cerca de 24 horas. O primeiro deles ocorreu em frente à Praia da Preguiça, na madrugada de quinta-feira (13), enquanto o segundo aconteceu em Lauro de Freitas, no bairro de Itinga, na madrugada de sexta (14) >

Policiamento na região do tiroteio Crédito: Arisson marinho/CORREIO

O caso não é isolado. Outros episódios violentos têm sido registrados nas imediações da Avenida Paralela. Confira abaixo a linha do tempo. >

Suspeito é morto após perseguição no Imbuí - Novembro de 2024

Uma perseguição com trocas de tiros assustou moradores do Imbuí, em 5 de novembro de 2024. Por volta das 20h30, um suspeito identificado como Yuri Santa Gertrudes, 26, foi morto por policiais na área verde do Complexo Viário do Imbuí. Ele iniciou a fuga em Patamares e foi seguido por cerca de seis quilômetros pelos militares. >

Tentativa de assalto termina em tiroteio - Outubro de 2024

Uma tentativa de assalto a ônibus terminou em troca de tiros e fuga dos suspeitos, no dia 31 de outubro do ano passado. O caso ocorreu por volta das 6h40, em um veículo da empresa Atlântico que fazia trajeto na Avenida Paralela. Dois homens armados embarcaram no ônibus na rodoviária e anunciaram o assalto. Um dos passageiros reagiu, disparando contra os suspeitos, que reagiram e fugiram. >

Perseguição e morte - Setembro de 2024

Na noite de 4 de setembro de 2024, uma perseguição policial também terminou com um homem morto e um confronto armado. Vídeos mostraram a viatura atrás de um carro em alta velocidade. O veículo era roubado, segundo a polícia. Na tentativa de fuga, a dupla que estava fugindo atirou e entrou em uma área de mata. Um dos suspeitos morreu e outro fugiu. >

Motorista da Conder é baleado - Maio de 2024

Um motorista da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) foi baleado durante troca de tiros que ocorreu durante uma perseguição no Centro Administrativo da Bahia (CAB), na tarde de 16 de maio de 2024. O CAB fica na Av. Luís Viana Filho, a Paralela. Ele estava no local a trabalho quando ficou no meio do fogo cruzado. Um suspeito foi morto na ação.>

Quatro homens são mortos durante fuga - Junho de 2023

Quatro homens foram mortos durante uma operação integrada entre as polícias Federal, Militar e Civil na madrugada de 19 de junho de 2023. Os suspeitos atacaram rivais no bairro do Lobato e, quando retornavam para Tancredo Neves, foram surpreendidos pelos militares. A primeira tentativa de prisão aconteceu na Avenida Paralela, quando, em um tiroteio, os suspeitos foram mortos. >

Três suspeitos mortos - Abril de 2023

Duas mulheres e um homem foram mortos durante uma operação policial na noite de 13 de abril de 2023. A intensa troca de tiros causou pânico em quem passava pelo local. Eles eram suspeitos de praticar assaltos com o veículo que utilizavam. >

Roubo de carro termina em tiroteio - Outubro de 2022