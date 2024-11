PERSEGUIÇÃO

Suspeito é morto em carro pela PM no Imbuí após ser perseguido por mais de 6 km

Motorista iniciou a fuga no bairro de Patamares e só foi parado nas imediações do Complexo Viário do Imbuí

Wendel de Novais

Publicado em 6 de novembro de 2024 às 07:47

Suspeito é morto em carro pela PM no Imbuí após ser perseguido por mais de 6 km Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Um suspeito foi morto por agentes da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) no bairro do Imbuí, em Salvador, após fugir dos policiais em um veículo. O caso foi registrado por volta das 20h30 dessa terça-feira (5). De acordo com informações iniciais, o homem, identificado como Yuri Santa Gertrudes, 26 anos, teria iniciado a fuga ainda na região de Patamares, sendo perseguido por viaturas.

Após mais de 6 km, no entanto, ele entrou com o veículo em uma área verde do Complexo Viário do Imbuí, quando foi alvo de disparos dos policiais. Procurada pela reportagem, a PM não respondeu sobre a ocorrência. Uma fonte policial, porém, deu detalhes do ocorrido.

"Os policiais suspeitaram dele ainda lá em Patamares, perceberam que havia algo de errado. Quando se aproximaram, ele abriu fogo e iniciou uma troca de tiros. Depois, acelerou e começou a ser perseguido. Aqui, depois de novos disparos, acabou ferido e morto", conta a fonte, que prefere não se identificar.

Ainda segundo o policial, foram apreendidos tabletes de maconha e uma pistola com Yuri, que teria atuação no tráfico de drogas em outro bairro da cidade. "Já tem um histórico de envolvimento como traficante em Sussuarana Velha. O carro que ele usou na fuga, porém, não tem restrição de roubo", completa.